Вывоз экспортного угля из Хакасии на восток обрушился вполовину

Источник «Ведомостей», близкий к верховному совету Хакасии, говорит, что на совещании у спикера республиканского парламента Сергея Сокола в середине февраля угольные компании региона представили свои предложения по поддержке отрасли в целом. По его словам, они направлялись в Минэнерго и обсуждались в том числе на совещаниях у Новака. В частности, кабмином, утверждает собеседник, было поддержано предложение предоставления скидки к тарифам РЖД в 12,8% на перевозки в западном направлении. Среди них были также возобновление действия понижающих коэффициентов на перевозки по железной дороге, возвращение квот на вывоз угля из регионов с большим транспортным плечом на уровне 2024 г., сокращение срока оборота полувагонов по сети РЖД и др.