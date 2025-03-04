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Вывоз экспортного угля из Хакасии на восток обрушился вполовину

Поставки снижаются из-за логистических проблем в России и снижения спроса в Китае
Георгий Бичашвили
Василий Милькин
Александр Волобуев
Александр Колбасов / ТАСС
Александр Колбасов / ТАСС

Вывоз угля из Хакасии на экспорт в восточном направлении за первые два месяца 2025 г. резко снизился. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, знакомые с итогами совещания по ситуации в отрасли у вице-премьера Александра Новака в середине февраля. Один из них уточняет, что на совещании речь шла про падение экспортных отгрузок на восток на 50% год к году, или 650 000 т. Таким образом, экспортные отгрузки хакасского угля за январь-февраль 2024 г. в восточном направлении составили около 1,3 млн т.

По словам собеседника, из-за новой редакции правил недискриминационного доступа (ПНД) к железнодорожной инфраструктуре, вступивших в силу 1 января 2025 г., экспорт в Китай – единственное маржинальное направление – резко упал. Это привело к снижению добычи в республике и остановке части угольных производств, утверждает он.

Среди основных угледобывающих предприятий региона – структуры СУЭКа, «Русского угля» и др. «Ведомости» направили запросы в эти компании и пресс-службу Минэнерго России. В январе сообщалось со ссылкой на данные верховного совета региона (парламент республики), что в 2024 г. суммарно угольщики добыли в Хакасии 25 млн т – на 6% меньше, чем в 2023 г.

Источник «Ведомостей», близкий к верховному совету Хакасии, говорит, что на совещании у спикера республиканского парламента Сергея Сокола в середине февраля угольные компании региона представили свои предложения по поддержке отрасли в целом. По его словам, они направлялись в Минэнерго и обсуждались в том числе на совещаниях у Новака. В частности, кабмином, утверждает собеседник, было поддержано предложение предоставления скидки к тарифам РЖД в 12,8% на перевозки в западном направлении. Среди них были также возобновление действия понижающих коэффициентов на перевозки по железной дороге, возвращение квот на вывоз угля из регионов с большим транспортным плечом на уровне 2024 г., сокращение срока оборота полувагонов по сети РЖД и др.

Скидки к тарифам РЖД действовали до июня 2022 г. Понижающий коэффициент 0,4 (скидка 60%) применялся при перевозке угля на расстояние свыше 3300 км, а 0,895 (скидка 10,5%) – при отправках на экспорт. Правительство России сначала отменило их временно – на три месяца, но впоследствии это решение неоднократно продлевалось и в результате действует до сих пор.

Другой источник «Ведомостей», знакомый с повесткой совещания у Новака, прошедшего 18 февраля, подтверждает, что на нем обсуждалась проблема вывоза угля из Хакасии. В частности, были рассмотрены меры поддержки угольных компаний, предложенные властями этого региона, сказал он.

Ситуация с вывозом угля из Хакасии также обсуждалась на совещании у министра энергетики Сергея Цивилева в 20-х числах февраля, говорит источник «Ведомостей», знакомый с его итогами. Отмечалось, что положение хакасских угольщиков с начала года заметно ухудшилось из-за прекращения действия экспортных квот со стороны РЖД, говорит собеседник.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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