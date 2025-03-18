Газета
Телеграм
/ Бизнес

Сделка по вхождению верфи «Звезда» в ОСК отменена

У корабелов нет денег на ее покупку
Светлана Афонина
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Верфь «Звезда» не войдет в состав государственной Объединенной судостроительной корпорации (ОСК, находится в управлении банка ВТБ). Об этом 18 марта журналистам сообщил предправления ВТБ Андрей Костин на съезде РСПП.

«Оценка больше не идет. Сделки нет уже. И не будет», – сказал топ-менеджер (цитата по «Интерфаксу»). Глава ВТБ уточнил, что у ОСК пока нет на это средств, а текущий собственник «эффективен и продолжит работать». Сейчас тема закрыта, добавил он.

О переговорах «Роснефти», управляющей верфью, и ВТБ по вхождению судостроительного комплекса (ССК) «Звезда» в периметр ОСК стало известно в ноябре 2024 г. Консолидацию судостроительных активов на Дальнем Востоке поддержал президент России Владимир Путин. Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин тогда предложил передать «Звезду» ОСК по себестоимости строительства, которую он оценил в 250 млрд руб., писал «Коммерсантъ». До конца I квартала 2025 г. планировалось завершить финансовую оценку этого актива.

ССК «Звезда» через «Современные технологии судостроения» на 83,35% принадлежит «Роснефтегазу» – основному акционеру нефтяной компании «Роснефть». Верфь располагается в поселке Большой Камень в 30 км от Владивостока. Якорным заказчиком предприятия является «Роснефть», для которой верфь должна построить в общей сложности 28 судов. Портфель заказов предприятия включает арктические танкеры, газовозы и атомный ледокол проекта 10510 «Лидер» мощностью 120 МВт.

На верфях ОСК строится около 120 судов разных типов, говорил в конце января 2025 г. гендиректор ОСК Андрей Пучков на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Он отмечал, что госкомпания сосредоточена на развитии мощностей в двух регионах – в Санкт-Петербурге и на Дальнем Востоке. В частности, в Приморье ОСК планирует построить новую крупнотоннажную верфь для строительства гражданских судов. Пучков неоднократно отмечал, что этот проект никак не связан с вхождением «Звезды» в периметр ОСК.

Директор по развитию Portnews Надежда Малышева полагает, что отмена сделки в отношении «Звезды» – «неплохой вариант» для судостроительной отрасли. «На данный момент “Роснефть” сама оперирует флотом, который строит. Ей понятнее запрос рынка и проще находить язык с заказчиками», – поясняет эксперт. Кроме того, строительство крупнотоннажного транспортного флота пока не входит в число основных компетенций ОСК, в отличие от гособоронзаказа и ледоколов, отмечает Малышева. У ОСК много своих задач, реализацию которых ждет рынок – это создание распределенной верфи на Северо-Западе на базе модернизированных активов и строительство новой верфи во Владивостоке, резюмирует она.

В начале 2025 г. совет директоров ОСК принял стратегию развития корпорации до 2036 г. В документе ставится задача увеличить объем производства судов в 2–3 раза – до 600–750 единиц к 2036 г., а в случае перехода на серийное производство – до 1000 судов. Конечный объем производства будет зависеть от масштабов господдержки отрасли, отмечала ОСК. С 2011 по 2022 г. предприятия компании выпустили лишь 201 гражданское судно.

В ОСК отказались от комментариев.

Новость о выходе сторон из переговоров по сделке выглядит ожидаемой, в первую очередь из-за возможной разницы в подходах к оценке «Звезды», полагает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. «Если исходить из фактических затрат на строительство верфи или из объема портфеля ее заказов, то она неподъемна для ОСК», – считает эксперт. По его оценке, если бы сделка предполагала другой формат расчета стоимости ССК – например, исходя из текущих финансовых показателей «Звезды» с учетом синергетического эффекта, – то она могла бы быть реализована и не потребовала бы столь масштабного привлечения капитала.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных