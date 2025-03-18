Сделка по вхождению верфи «Звезда» в ОСК отменена

Сделка по вхождению верфи «Звезда» в ОСК отмененаУ корабелов нет денег на ее покупку
О переговорах «Роснефти», управляющей верфью, и ВТБ по вхождению судостроительного комплекса (ССК) «Звезда» в периметр ОСК стало известно в ноябре 2024 г. Консолидацию судостроительных активов на Дальнем Востоке поддержал президент России Владимир Путин. Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин тогда предложил передать «Звезду» ОСК по себестоимости строительства, которую он оценил в 250 млрд руб., писал «Коммерсантъ». До конца I квартала 2025 г. планировалось завершить финансовую оценку этого актива.
ССК «Звезда» через «Современные технологии судостроения» на 83,35% принадлежит «Роснефтегазу» – основному акционеру нефтяной компании «Роснефть». Верфь располагается в поселке Большой Камень в 30 км от Владивостока. Якорным заказчиком предприятия является «Роснефть», для которой верфь должна построить в общей сложности 28 судов. Портфель заказов предприятия включает арктические танкеры, газовозы и атомный ледокол проекта 10510 «Лидер» мощностью 120 МВт.
На верфях ОСК строится около 120 судов разных типов, говорил в конце января 2025 г. гендиректор ОСК Андрей Пучков на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Он отмечал, что госкомпания сосредоточена на развитии мощностей в двух регионах – в Санкт-Петербурге и на Дальнем Востоке. В частности, в Приморье ОСК планирует построить новую крупнотоннажную верфь для строительства гражданских судов. Пучков неоднократно отмечал, что этот проект никак не связан с вхождением «Звезды» в периметр ОСК.
Директор по развитию Portnews Надежда Малышева полагает, что отмена сделки в отношении «Звезды» – «неплохой вариант» для судостроительной отрасли. «На данный момент “Роснефть” сама оперирует флотом, который строит. Ей понятнее запрос рынка и проще находить язык с заказчиками», – поясняет эксперт. Кроме того, строительство крупнотоннажного транспортного флота пока не входит в число основных компетенций ОСК, в отличие от гособоронзаказа и ледоколов, отмечает Малышева. У ОСК много своих задач, реализацию которых ждет рынок – это создание распределенной верфи на Северо-Западе на базе модернизированных активов и строительство новой верфи во Владивостоке, резюмирует она.
В начале 2025 г. совет директоров ОСК принял стратегию развития корпорации до 2036 г. В документе ставится задача увеличить объем производства судов в 2–3 раза – до 600–750 единиц к 2036 г., а в случае перехода на серийное производство – до 1000 судов. Конечный объем производства будет зависеть от масштабов господдержки отрасли, отмечала ОСК. С 2011 по 2022 г. предприятия компании выпустили лишь 201 гражданское судно.
В ОСК отказались от комментариев.
Новость о выходе сторон из переговоров по сделке выглядит ожидаемой, в первую очередь из-за возможной разницы в подходах к оценке «Звезды», полагает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. «Если исходить из фактических затрат на строительство верфи или из объема портфеля ее заказов, то она неподъемна для ОСК», – считает эксперт. По его оценке, если бы сделка предполагала другой формат расчета стоимости ССК – например, исходя из текущих финансовых показателей «Звезды» с учетом синергетического эффекта, – то она могла бы быть реализована и не потребовала бы столь масштабного привлечения капитала.