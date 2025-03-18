Сделка по вхождению верфи «Звезда» в ОСК отменена

Новость о выходе сторон из переговоров по сделке выглядит ожидаемой, в первую очередь из-за возможной разницы в подходах к оценке «Звезды», полагает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. «Если исходить из фактических затрат на строительство верфи или из объема портфеля ее заказов, то она неподъемна для ОСК», – считает эксперт. По его оценке, если бы сделка предполагала другой формат расчета стоимости ССК – например, исходя из текущих финансовых показателей «Звезды» с учетом синергетического эффекта, – то она могла бы быть реализована и не потребовала бы столь масштабного привлечения капитала.