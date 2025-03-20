Крупнейший инвестпроект по выпуску лимонной кислоты сдвинулся на год и подорожал

Крупнейший инвестпроект по выпуску лимонной кислоты сдвинулся на год и подорожалРоссия сегодня полностью зависит от поставок этого продукта из Китая
Завод по выпуску лимонной кислоты мощностью 63 000 т в год в Тульской области будет запущен в конце 2025 г., сообщила «Ведомостям» Евгения Дикуль, коммерческий директор компании «Органические кислоты», реализующей этот проект.
В августе 2022 г. основатель и гендиректор компании «Органические кислоты» Андрей Крушинский говорил «Интерфаксу», что запуск производства запланирован на 2024 г., а объем инвестиций на тот момент оценивался в 19 млрд руб.
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