В России в 2024 году почти остановился рост количества пекарен

Количество пекарен в России по состоянию на 1 марта этого года составило 29 890 шт., продемонстрировав символический рост на 0,8% к той же дате 2024 г., подсчитали в «Яндекс картах» для «Ведомостей». Год назад рост динамика за предшествующие 12 месяцев была заметно более выраженной – плюс 4%.