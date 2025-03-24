В России в 2024 году почти остановился рост количества пекарен

В России в 2024 году почти остановился рост количества пекаренРынок классического формата близок к насыщению, поясняют аналитики
Количество пекарен в России по состоянию на 1 марта этого года составило 29 890 шт., продемонстрировав символический рост на 0,8% к той же дате 2024 г., подсчитали в «Яндекс картах» для «Ведомостей». Год назад рост динамика за предшествующие 12 месяцев была заметно более выраженной – плюс 4%.
При этом число точек 10 крупнейших российских сетей пекарен выросло за 2024 г. на 8% год к году, следует из предоставленных «Ведомостям» данных Infoline. Лидеры сегмента – сети «Настоящая пекарня» и «Хлебница», насчитывающие совокупно около 800 пекарен по стране.
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