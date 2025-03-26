Таможня подала иск к алкогольному холдингу Юрия Шефлера

Структурное подразделение ФТС России – Воронежская таможня 21 марта подала иск в Арбитражный суд Тамбовской области против люксембургского Amber Beverage Group Holding, следует из материалов дела. Эта структура принадлежит Юрию Шефлеру (бизнесмен и подконтрольные ему компании признаны экстремистским объединением, их деятельность запрещена в России).