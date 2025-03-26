Таможня подала иск к алкогольному холдингу Юрия Шефлера

Таможня подала иск к алкогольному холдингу Юрия ШефлераЮристы предполагают, что ФТС пытается доказать вывод денежных средств за рубеж
Структурное подразделение ФТС России – Воронежская таможня 21 марта подала иск в Арбитражный суд Тамбовской области против люксембургского Amber Beverage Group Holding, следует из материалов дела. Эта структура принадлежит Юрию Шефлеру (бизнесмен и подконтрольные ему компании признаны экстремистским объединением, их деятельность запрещена в России).
Вторым ответчиком по иску выступает бывший российский актив Шефлера – тамбовский спиртзавод «Амбер талвис», который в июле прошлого года суд передал Росимуществу по иску Генпрокуратуры.
Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам