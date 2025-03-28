Структура ТГК-2 взыскала с ее бывших акционеров $41 млн

Для покрытия этой суммы суд постановил взыскать в пользу «Долгового агентства» принадлежащие New Russian Generation Limited (входит в группу Prosperity Capital) акции на $41,3 млн в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на день платежа. Речь идет о 40,4 млн обыкновенных акций «Магаданэнерго» (входит в «Русгидро»), 18,6 млрд обыкновенных акций «Россети Центр и Приволжье» и 6,7 млрд обыкновенных акций «Россети Центр» (эти две компании – «дочки» «Россетей»). Суд постановил обратить свое решение к немедленному исполнению и выдать исполнительные листы по ходатайству взыскателя, говорится в материалах картотеки. Стороны могут обжаловать решение суда до 24 апреля. «Ведомости» направили запрос представителям «Долгового агентства», ТГК-2 и Prosperity Capital Management.