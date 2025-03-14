ТГК-2 получила прибыль в 16,8 млрд рублей по итогам 2024 года
Территориальная генерирующая компания № 2 (ТГК-2) получила чистую прибыль по РСБУ в 16,8 млрд руб. по итогам прошлого года после убытка 10,7 млрд руб. в 2023 г. Это следует из отчетности, размещенной на сайте энергетической компании.
Прибыль до налогообложения составила 260,08 млрд руб. Выручка увеличилась на 7,5% до 48,7 млрд руб. (45,3 млрд руб. в 2023 г.). Прибыль от продаж составила 4,11 млрд руб. против прибыли в 4,18 млрд руб. годом ранее.
В июле 2024 г. президент России Владимир Путин подписал указ о передаче мажоритарного госпакета ТГК-2 в доверительное управление «Газпром энергохолдинга» (ГЭХ). Согласно документу, компания «Центрэнергохолдинг», которая входит в ГЭХ, получила в доверительное управление 1,23 трлн обыкновенных и 283,37 млн привилегированных акций ТГК-2. 11 января 2024 г. ТГК-2 объявила о передаче Росимуществу 882,03 млн акций компании, что равняется 59,8% уставного капитала.
Совет директоров ТГК-2 в декабре рекомендовал собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2023 г. До этого совет директоров ТГК-2 также рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 г.