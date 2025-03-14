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ТГК-2 получила прибыль в 16,8 млрд рублей по итогам 2024 года

Ведомости

Территориальная генерирующая компания № 2 (ТГК-2) получила чистую прибыль по РСБУ в 16,8 млрд руб. по итогам прошлого года после убытка 10,7 млрд руб. в 2023 г. Это следует из отчетности, размещенной на сайте энергетической компании.

Прибыль до налогообложения составила 260,08 млрд руб. Выручка увеличилась на 7,5% до 48,7 млрд руб. (45,3 млрд руб. в 2023 г.). Прибыль от продаж составила 4,11 млрд руб. против прибыли в 4,18 млрд руб. годом ранее.

В июле 2024 г. президент России Владимир Путин подписал указ о передаче мажоритарного госпакета ТГК-2 в доверительное управление «Газпром энергохолдинга» (ГЭХ). Согласно документу, компания «Центрэнергохолдинг», которая входит в ГЭХ, получила в доверительное управление 1,23 трлн обыкновенных и 283,37 млн привилегированных акций ТГК-2. 11 января 2024 г. ТГК-2 объявила о передаче Росимуществу 882,03 млн акций компании, что равняется 59,8% уставного капитала.

Совет директоров ТГК-2 в декабре рекомендовал собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2023 г. До этого совет директоров ТГК-2 также рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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