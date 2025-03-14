ТГК-2 получила прибыль в 16,8 млрд рублей по итогам 2024 года

В июле 2024 г. президент России Владимир Путин подписал указ о передаче мажоритарного госпакета ТГК-2 в доверительное управление «Газпром энергохолдинга» (ГЭХ). Согласно документу, компания «Центрэнергохолдинг», которая входит в ГЭХ, получила в доверительное управление 1,23 трлн обыкновенных и 283,37 млн привилегированных акций ТГК-2. 11 января 2024 г. ТГК-2 объявила о передаче Росимуществу 882,03 млн акций компании, что равняется 59,8% уставного капитала.