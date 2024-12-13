Совет директоров ТГК-2 рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год
Совет директоров Территориальной генерирующей компании №2 (ТГК-2) рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2023 г. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
В прошлом году совет директоров ТГК-2 также рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 г.
В июле президент России Владимир Путин подписал указ о передаче мажоритарного госпакета ТГК-2 в доверительное управление «Газпром энергохолдинга» (ГЭХ). Согласно документу, компания «Центрэнергохолдинг», которая входит в ГЭХ, получила в доверительное управление 1,23 трлн обыкновенных и 283,37 млн привилегированных акций ТГХ-2.
В октябре 2023 г. акции ТГК-2, изъятые в пользу государства, перешли под контроль ГЭХ, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. В январе этого года ТГК-2 объявила о передаче Росимуществу 882,03 млн акций компании, что равняется 59,8% уставного капитала. Права на пакет бумаг агентство получило 29 декабря 2023 г.