«Фосагро» вложит 60 млрд рублей в развитие своего крупнейшего актива

«Фосагро» вложит 60 млрд рублей в развитие своего крупнейшего активаТекущие макроэкономические условия могут осложнить расширение сырьевой базы «Апатита»
Группа «Фосагро» инвестирует 60 млрд руб. до 2028 г. в развитие своего основного актива – предприятия «Апатит» в г. Кировск Мурманской области. Об этом говорится в проекте постановления регионального правительства, опубликованном на портале «Открытый электронный регион».
Кировский филиал «Фосагро» – крупнейший в Европе производитель фосфатного сырья для минеральных удобрений и единственный в России – нефелинового концентрата, применяемого в металлургии. Добыча ведется на шести месторождениях в Хибинах (крупнейший горный массив на Кольском полуострове) близ Кировска.
Предприятие планирует заключить с властями специальный инвестиционный контракт (СПИК), который будет действовать до конца 2033 г. Проект получит статус стратегического, что обеспечит компании льготы – в частности, вычет по налогу на прибыль в размере 3 млрд руб. в 2025–2027 гг. СПИК также предусматривает создание 57 новых рабочих мест и сохранение действующих (на предприятии работает более 1000 человек).
Представитель «Фосагро» сказал, что инвестпроект по развитию ресурсной базы Кировского филиала направлен на строительство новых мощностей по добыче руды взамен выбывающих и прирост производительности. Общий объем инвестиций, по его словам, составит более 330 млрд руб. Из них 60 млрд руб. вложат в ближайшие три года, для чего «в ближайшее время» планируется подписать инвестиционное соглашение с правительством Мурманской области. Параметры окупаемости проекта соответствуют принятым в компании предельным значениям, но итоговый результат будет зависеть от многих факторов, добавил он.
«Ведомости» направили запросы в Российскую ассоциацию производителей удобрений (РАПУ) и пресс-службу Минпромторга.
В прошлом году «Апатит» произвел рекордные 11,4 млн т апатитового концентрата, говорил в июне 2024 г. гендиректор группы Михаил Рыбников. Он отмечал, что в 2025 г. планируется нарастить добычу в Кировском филиале компании. Ожидается, что в этом году добыча там превысит 25 млн т против 24,3 млн т в прошлом году.
Среди ключевых проектов группы в Кировском филиале – модернизация системы водоотведения реки Лопарская, завершение которой намечено на 2028 г. Этот проект позволит отработать свыше 100 млн т руды, говорил Рыбников. Кроме того, в прошлом году правительство Мурманской области и «Фосагро» договорились о реализации долгосрочного инвестпроекта по развитию рудно-сырьевой базы «Апатита». Объем инвестиций до 2033 г. составит не менее 160 млрд руб.
Ключевые риски для проекта «Фосагро» – высокая ключевая ставка и возможное ослабление рубля, указывают аналитики Metals & Mining Intelligence (MMI). В прошлом году компания, как следует из материалов MMI, увеличила долю валютных обязательств. В 2025 г. производитель планирует новые эмиссии еврооблигаций в юанях и долларах, что увеличит зависимость от валютного рынка, пишут аналитики. Дополнительными угрозами они считают снижение мировых цен на фосфорные удобрения, возможное сокращение экспорта и внутреннего спроса на фоне кризиса в сельском хозяйстве. Но рост цен на фосфаты и фосфорную кислоту может поддержать выручку компании, а наличие собственной сырьевой базы снижает влияние ценовой волатильности на экономику предприятия, полагают в MMI.
Чистая прибыль по МСФО «Фосагро» в 2024 г. снизилась на 2% до 85 млрд руб., показатель EBITDA – на 3% до 177 млрд руб., следует из финотчета. Выручка за год выросла на 15% до 507 млрд руб., инвестиции – на 17% до 75 млрд руб.
Производство всех видов удобрений в России в 2024 г. выросло на 5% до 63 млн т, говорил в конце января этого года заместитель министра промышленности Михаил Юрин. По данным Минпромторга, около 70% российских удобрений идет на экспорт, 20% – в российский сельскохозяйственный сектор, 10% – в остальные виды промышленности.
Глава РАПУ Андрей Гурьев говорил в декабре 2024 г., что экспорт удобрений из России за год составит порядка 40 млн т. По его словам, отгрузки удобрений в Азию выросли в 1,6 раза, в Африку – на 18%, в Латинскую Америку – на 20% к уровню 2023 г.
По прогнозам аналитиков Центра ценовых индексов, экспортные цены на российские удобрения в 2025 г. останутся примерно на уровне 2024 г. Средняя стоимость карбамида на базисе FOB Балтийское море составит $312/т. Фосфорные удобрения будут торговаться по $566/т, хлористый калий – $229/т.