«Фосагро» вложит 60 млрд рублей в развитие своего крупнейшего актива

Ключевые риски для проекта «Фосагро» – высокая ключевая ставка и возможное ослабление рубля, указывают аналитики Metals & Mining Intelligence (MMI). В прошлом году компания, как следует из материалов MMI, увеличила долю валютных обязательств. В 2025 г. производитель планирует новые эмиссии еврооблигаций в юанях и долларах, что увеличит зависимость от валютного рынка, пишут аналитики. Дополнительными угрозами они считают снижение мировых цен на фосфорные удобрения, возможное сокращение экспорта и внутреннего спроса на фоне кризиса в сельском хозяйстве. Но рост цен на фосфаты и фосфорную кислоту может поддержать выручку компании, а наличие собственной сырьевой базы снижает влияние ценовой волатильности на экономику предприятия, полагают в MMI.