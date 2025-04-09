ЕС завершил отопительный сезон с минимальными за три года запасами газа

ЕС завершил отопительный сезон с минимальными за три года запасами газаНеобходимость интенсивного заполнения ПХГ будет подстегивать цены на топливо на европейском рынке
Евросоюз (ЕС) завершил отопительный сезон 2024/25 г. с запасами в подземных хранилищах в 37,2 млрд куб. м газа, следует из данных ассоциации европейских операторов газовых хранилищ Gas Infrastructure Europe (GIE). На конец сезона европейские подземные хранилища газа (ПХГ) были заполнены на 33,6%.
Это минимальный уровень для конца отопительного периода с начала апреля 2022 г., когда запасы опускались до 28,1 млрд куб. м, а уровень заполненности хранилищ – до 27,2%.
Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам