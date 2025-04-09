Власти Ленобласти снизили прогноз по перевозкам грузов в балтийские порты

Согласно презентации Ялова, наибольший вклад в рост железнодорожных грузоперевозок в порты Балтики внесет транспортировка удобрений. Их объем в перевозках вырастет в полтора раза к 2030 г. до 48,2 млн т в год. На втором месте уголь, перевозки которого существенно не изменятся за шесть лет и составят 45 млн т (против 44,5 млн т в 2024 г.). На третьем месте – нефть, газ и нефтепродукты (+10% до 41,5 млн т).