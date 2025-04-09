Власти Ленобласти снизили прогноз по перевозкам грузов в балтийские порты

Власти Ленобласти снизили прогноз по перевозкам грузов в балтийские портыДоля угля на этом направлении до 2030 года будет снижаться, а удобрений – расти
Объем перевозок грузов по железной дороге в направлении российских портов Балтийского моря (без учета Калининграда) в 2030 г. вырастет на 21% по сравнению с 2024 г. и достигнет 167,2 млн т. Об этом говорится в презентации о направлениях развития логистической и портовой инфраструктуры Балтики зампреда правительства Ленинградской области Дмитрия Ялова (есть у «Ведомостей»).
Предыдущий прогноз Ялова от ноября 2024 г. был более оптимистичным – в нем закладывался рост перевозок на 26% до 174,4 млн т в 2030 г. Корректировка связана с уточнением данных по планируемой перевалке угля в текущей ситуации, пояснил Ялов «Ведомостям». Новая оценка, как и предыдущая, основана на расчетах Агентства трансформации и развития экономики (АТРЭ), добавил он. «Ведомости» направили туда запрос.
Согласно презентации Ялова, наибольший вклад в рост железнодорожных грузоперевозок в порты Балтики внесет транспортировка удобрений. Их объем в перевозках вырастет в полтора раза к 2030 г. до 48,2 млн т в год. На втором месте уголь, перевозки которого существенно не изменятся за шесть лет и составят 45 млн т (против 44,5 млн т в 2024 г.). На третьем месте – нефть, газ и нефтепродукты (+10% до 41,5 млн т).
Из всех трех категорий грузов увеличить свою долю в общем объеме перевозок по сети РЖД в этом направлении к 2030 г. смогут только удобрения – с 10% до 23%. Для сравнения, доля традиционных массовых грузов (включая уголь) снизится с 37% до 32%, жидких углеводородов – с 34% до 27%.
Для обеспечения перевозки прогнозируемого объема грузов, необходимо расширить пропускную способность железнодорожных подходов к портам Балтики, говорил Ялов на круглом столе 8 апреля.
Например, мероприятия по организации грузового движения на основном ходе Октябрьской железной дороги (от Москвы до Петербурга) позволят дополнительно провозить 30 млн т сторону портов Балтики, следует из презентации. Еще 15 млн т даст строительство участка железной дороги от Пскова через Гдов и Сланцы к порту Усть-Луга. Развитие участка «Дмитров-Сонково-Мга» увеличат провозную способность сети на 10 млн т.
К торговым портам Балтийского бассейна относят комплексы в Усть-Луге, Приморске, Высоцке, Выборге, а также Большой порт Санкт-Петербург. Их суммарный грузооборот в 2024 г. снизился на 0,6% к 2023 г. до 259,2 млн т, следует из данных Ассоциации морских торговых портов. Отрицательная динамика в этом бассейне была самой низкой по сравнению с портами в других российских регионах.
В связи с изменением конъюнктуры на мировых товарных рынках в 2024 г. отмечалось снижение объемов предъявления груза в направлении портов Северо-Запада страны, сообщил «Ведомостям» представитель РЖД. Всего по железной дороге было отправлено 129 млн т грузов – на 2% меньше, чем годом ранее. Суммарная провозная способность участков на подходе к этим портам на данный момент составляет 145,6 млн т, а к 2030 г. вырастет до 220 млн т, добавил собеседник.
Перевозки угля на экспорт по сети РЖД в направлении портов Северо-Запада падают как минимум последние четыре года, следует из презентации Минэнерго к антикризисной программе угольной отрасли (есть у «Ведомостей»). В 2024 г. их объем составил 49 млн т (-13% г/г). Целевой сценарий на 2025 г. предполагает рост перевозок угля в этом направлении до 59 млн т.
По состоянию на сентябрь 2024 г. совокупные мощности морских портов Балтики для перевалки угля составляли 74,2 млн т, следует из данных Института проблем естественных монополий. Объем перевалки через них в 2023 г. составил 44,5 млн т, в 2022 г. – 42,7 млн т.
Угольная промышленность в 2024 г. оказалась в кризисе из-за падения экспортных цен и одновременного роста расходов компаний на транспортировку. Доля убыточных угольных компаний по итогам 2024 г. составила 50%, следует из материалов Минэнерго. В этой связи ведомство в марте 2025 г. разработало и направило в правительство антикризисную программу для отрасли.
Среди прочего, она предполагает реализацию комплекса мер поддержки для увеличения экспорта угля в порты Северо-Запада общим объемом в 73 млрд руб. Из них 25,4 млрд руб. должна составить субсидия угольщикам из бюджета, 27 млрд руб. – скидки стивидоров в портах региона, 9 млрд руб. – выгода от оптимизации оборота полувагонов, и 12 млрд руб. – скидка к тарифу РЖД в размере 12,8%, следует из презентации Минэнерго.
В текущий момент сложно прогнозировать динамику перевозок по железной дороге – в 2025 г. на сети РЖД намечается «масштабный кризис» с резким снижением погрузки, констатирует гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. При этом в портах северо-западного бассейна ситуация на этом фоне пока выглядит более устойчивой, добавляет он.
Погрузка на сети РЖД в I квартале снизилась на 6,1% в годовом выражении до 277,7 млн т, следует из данных компании.
Прогнозы развития перевозок в этой связи должны быть более консервативными, полагает Бурмистров. Ситуация с перевозками угля через порты Балтики осложняется санкциями, из-за который наиболее близкий географически для российских угольщиков европейский рынок оказался закрыт, напоминает эксперт.
Участники рынка перевозок указывают на важность развития портов Северо-Запада и для других грузов. Например, отправки через порт «Санкт-Петербург» составляют существенную долю в общей структуре перевозок контейнеров группы Fesco. Это позволяет диверсифицировать импортные и экспортные грузопотоки, что важно при наличии ограничений в направлении Восточного полигона железных дорог или портов Азово-Черноморского бассейна, отметил исполнительный директор «Феско интегрированный транспорт» Леонид Шляхтуров.
Объемы перевозок в направлении портов Балтики, снизившись в 2022-2023 гг., сейчас восстановились к докризисным значениям и продолжают расти, указывает заведующий кафедрой безопасности петербургского филиала РАНХиГС (Президентская академия) Александр Дмитриев. Он также обращает внимание на то, что меняется отраслевая структура железнодорожных перевозок – растут объемы контейнерных грузов, зерна и удобрений. По мнению эксперта, важно сбалансировать рост пропускной способности железных дорог и портовой инфраструктуры на этом направлении.