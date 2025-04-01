Погрузка на сети РЖД в I квартале упала более чем на 6%Сильнее всего просели перевозки строительных грузов, черных металлов и зерна
Объем погрузки на сети РЖД по итогам I квартала 2025 г. сократился на 6,1% к аналогичному периоду прошлого года и составил 277,7 млн т, сообщила 1 апреля пресс-служба компании.
Сокращение погрузки зафиксировано по углю – на 2% до 85,1 млн т, нефти и нефтепродуктам (-6% до 50,2 млн т), контейнерным грузам (-4% до 28,9 млн т), железной и марганцевой руде (-0,9% до 26,3 млн т). Наиболее значительное снижение за отчетный период продемонстрировали зерно (-30% до 5,7 млн т), строительные грузы (-23% до 19,7 млн т) и черные металлы (-13% до 13,8 млн т).
Выросла погрузка удобрений – почти на 8% в годовом выражении до 18,4 млн т, а также лесных грузов (+0,1% до 7 млн т), цветной руды и серного сырья (+0,9% до 4,1 млн т).
В марте 2025 г. погрузка на железнодорожной сети снизилась на 7,2% в сравнении с мартом прошлого года до 97,7 млн т. Это максимальный месячный объем погрузки с начала года – в январе показатель находился на уровне 93,1 млн т (-2% г/г), в феврале – 87 млн т (-9,3%).
По итогам 2024 г. погрузка на сети РЖД снизилась на 4% до 1,18 млрд т, что стало худшим показателем за последние 15 лет. В госкомпании это связывали в том числе с ростом профицита грузовых вагонов на сети. К февралю 2025 г. он оценивался в 400 000 единиц при общем парке в 1,38 млн шт.
РЖД ведет активную борьбу с порожним подвижным составом на сети с осени прошлого года. По оценке госкомпании, эти действия позволили за квартал убрать с путей общего пользования 75 000 лишних вагонов.
Кроме того, с января 2025 г. вступила в силу новая версия Правил недискриминационного доступа (ПНД) к железнодорожной инфраструктуре, согласно которой уголь имеет 11-ю категорию приоритета при погрузке. Исключение составляет уголь из Кузбасса, поскольку у региона есть соглашение с РЖД, гарантирующее вывоз 54,1 млн т на экспорт. В прошлом году уголь имел более высокий приоритете при погрузке (3-ю категорию). Приоритетность угля обеспечивали соглашения между РЖД и угольными регионами – Якутией, Бурятией, Хакасией, Иркутской областью, Тувой, Кузбассом – о вывозе на экспорт в восточном направлении гарантированных объемов. В 2025 г. эти преференции сохранили только для Кемеровской области – Кузбасса.
Меры, предпринимаемые РЖД по расчистке путей, пока не дают результатов по нескольким причинам, отмечает президент НИЦ «Перевозки и инфраструктура» Павел Иванкин. В числе объективных, указывает он, сохраняющееся негативное влияние иностранных санкций на ряд отраслей промышленности, таких как металлургия (что естественным образом снижает предъявление к грузов). Но есть и субъективные, продолжает эксперт, – например, работа динамической модели РЖД по загрузке инфраструктуры. Она предусматривает отказ в перевозке груза из-за превышения перерабатывающей способности точки отправления или точки погрузки на железнодорожной сети, а также ограничений на пути следования состава, перечисляет эксперт.
По оценке Иванкина, снижение погрузки, вероятно, сохранится и по итогам первого полугодия 2025 г. и может составить 4,5-5% в годовом выражении. «Сокращение объемов погрузки ведет к росту избыточного парка, а с учетом ввода новых вагонов в начале 2025 г. стоит ожидать, что качество перевозки в первом полугодии продолжит снижаться», – полагает он. Во втором полугодии 2025 г. ситуация может начать меняться, и к IV кварталу показатели погрузки могут «выйти в плюс», прогнозирует эксперт.
В 2025-2027 гг. погрузка на сети РЖД будет в базовом сценарии составлять порядка 1,23 млрд т в год, прогнозировали ранее аналитики Rollingstock Agency («Ведомости» писали об этом 17 февраля). Таким образом, среднегодовой темп роста в этот период составит около 1%.
Чистая прибыль РЖД по МСФО в 2024 г. снизилась втрое в сравнении с 2023 г. и составила 50,7 млрд руб. При этом выручка холдинга по итогам года выросла на 9% и достигла 3,29 трлн руб. В том числе, доходы от грузовых перевозок и от предоставления доступа к инфраструктуре увеличились на 7,2% до 2,4 трлн руб, от пассажирских перевозок – на 17,6% до 418,8 млрд руб.