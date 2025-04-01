Погрузка на сети РЖД в I квартале упала более чем на 6%

Кроме того, с января 2025 г. вступила в силу новая версия Правил недискриминационного доступа (ПНД) к железнодорожной инфраструктуре, согласно которой уголь имеет 11-ю категорию приоритета при погрузке. Исключение составляет уголь из Кузбасса, поскольку у региона есть соглашение с РЖД, гарантирующее вывоз 54,1 млн т на экспорт. В прошлом году уголь имел более высокий приоритете при погрузке (3-ю категорию). Приоритетность угля обеспечивали соглашения между РЖД и угольными регионами – Якутией, Бурятией, Хакасией, Иркутской областью, Тувой, Кузбассом – о вывозе на экспорт в восточном направлении гарантированных объемов. В 2025 г. эти преференции сохранили только для Кемеровской области – Кузбасса.