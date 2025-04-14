РЖД пожаловалась на отказы угольщиков от перевозки в западные порты

Размер ответственности грузоотправителя за непредъявление груза к перевозке регламентирован уставом железнодорожного транспорта, который имеет статус федерального закона. Он составляет 10 руб. за каждую непогруженную тонну. Это значение было взято из положений ст. 105 Транспортного устава железных дорог Российской Федерации (2-ФЗ от 8 января 1998 г.) и с тех пор не менялось. РЖД в 2024 г. предлагала Минтрансу увеличить размер штрафа в 24 раза, отмечает Глазков. Тем не менее пока этого не произошло.