РЖД пожаловалась на отказы угольщиков от перевозки в западные порты

РЖД пожаловалась на отказы угольщиков от перевозки в западные портыПроизводители не могут долго экспортировать уголь себе в убыток из-за плохой рыночной конъюнктуры
Непредъявление угля к перевозке на экспорт через порты Азово-Черноморского бассейна и Северо-Запада со стороны производителей выросло до 30% от объема согласованных заявок в апреле и I квартале 2025 г. Об этом журналистам рассказал заместитель гендиректора РЖД – начальник центральной дирекции управления движением Михаил Глазков. Речь идет о ситуации, когда грузоотправитель заказывает перевозку, но в итоге так и не отгружает товар на станцию РЖД.
Доля непредъявления угля к перевозке в эти порты за тот же период 2024 г. составляла лишь 2%. Ситуация начала осложняться с конца января, угледобывающие предприятия объясняют ее ухудшением ценовой конъюнктуры на внешних рынках и укреплением рубля, уточняет Глазков.
В результате, по словам топ-менеджера, РЖД теряла в погрузке более 150 000 т в сутки на этих направлениях, или 4,5 млн т угля в месяц, которые были заявлены грузоотправителями, согласованы компанией, но не предъявлены к перевозке. На северо-западном направлении часть выпадающих объемов удалось компенсировать привлечением дополнительных грузов – металла и удобрений, добавил он.
Под планируемый объем перевозок РЖД заказывала локомотивы и бригады машинистов, а также порожние вагоны, которые отправлялись с припортовых станций, но до точки погрузки не доезжали, отмечает топ-менеджер. По оценке Глазкова, речь идет о 72 000 полувагонов в месяц, которые были направлены на Западно-Сибирскую железную дорогу, но оказались невостребованными и теперь стоят на путях общего пользования, занимая инфраструктуру.
На апрель избыток подвижного состава на сети при учете предъявляемого объема грузов составляет 295 000 вагонов, говорит Глазков. Для сравнения: в феврале этот показатель был на уровне 400 000 единиц. Всего в I квартале было отставлено от движения 150 000 вагонов и для ликвидации излишнего парка нужно убрать еще столько же, отмечает топ-менеджер.
«Причем грузоотправитель, заявивший этот груз к перевозке, платит за порожний вагон, который сейчас простаивает. В то же время угледобывающим компаниям предлагается давать скидки на перевозки в западном направлении», – сетует Глазков.
Речь идет о скидке к тарифу РЖД в 12,8%, которую Минэнерго предложило давать угольщикам на перевозку в порты Северо-Запада в своей отраслевой антикризисной программе («Ведомости» писали об этом 2 апреля).
Размер ответственности грузоотправителя за непредъявление груза к перевозке регламентирован уставом железнодорожного транспорта, который имеет статус федерального закона. Он составляет 10 руб. за каждую непогруженную тонну. Это значение было взято из положений ст. 105 Транспортного устава железных дорог Российской Федерации (2-ФЗ от 8 января 1998 г.) и с тех пор не менялось. РЖД в 2024 г. предлагала Минтрансу увеличить размер штрафа в 24 раза, отмечает Глазков. Тем не менее пока этого не произошло.
Кроме того, компания готова нести взаимную ответственность за невывоз согласованного к перевозке объема грузов и предложила сделать дифференцированный штраф в зависимости от того, как поздно клиент отказался от перевозки, добавил топ-менеджер.
Введение взаимной ответственности требует детальной проработки и учета причин невывоза грузов, говорит управляющий партнер и сооснователь Rollingstock Agency (RSA) Александр Поликарпов. В ряде случаев клиенты не могут предоставить груз не по своей вине – например, когда не получают вагоны под погрузку, рассуждает он. Появление новых штрафов может стать инструментом давления РЖД на клиентов, что приведет к оттоку грузов, предупреждает эксперт.
О снижении поступлений угля для дальнейшей перевалки в I квартале и апреле говорит представитель Мурманского морского торгового порта (ММТП). По его словам, это связано с санкциями, падением мировых цен на уголь и высокими транспортными расходами на доставку груза в Мурманск. Всего в I квартале ММТП обработал 3,06 млн т грузов – на 19% меньше, чем годом ранее, отмечает собеседник. Помимо угля в порту переваливают различные руды, окатыши, генеральные грузы и контейнеры.
Коммерческий директор по развитию навалочного бизнеса ОТЭКО Александр Гаганов отмечает, что загрузка угольных терминалов в стране сейчас не превышает 20–30%. «Поскольку уголь – это самый эффективный вид груза для железной дороги, мы ожидаем от РЖД оперативных решений, не преференций на то или иное направление, а, допустим, возвращения скидки 12,8% и понижающих коэффициентов за дальность перевозки», – говорит Гаганов. Он также считает целесообразным разделить грузовое и пассажирское движение на южном направлении и ускорить проведение запланированных мероприятий по модернизации сети.
«Ведомости» направили вопросы крупнейшим угледобывающим компаниям. Источник в одной из них говорит, что снижение перевозок в порты связано с отрицательным финансовым результатом деятельности, поскольку экспорт энергетического угля убыточен.
В условиях продолжающегося падения мировых цен на уголь, укрепления рубля и высоких логистических затрат северо-западное и южное направления не являются рентабельными для угольных компаний, погрузка осуществляется в рамках действующих контрактов с покупателями угля, говорит представитель Минэнерго.
Нетбэк на российский энергетический уголь марки Д (калорийность 6000 ккал/кг) при отгрузках через Усть-Лугу сократился с 2730 руб./т в январе до 1190 руб./т в первой декаде апреля, говорит партнер по консалтингу Neft Research Александр Котов. При поставках через Тамань нетбэк упал более чем вдвое до 1351 руб./т. При учете себестоимости добычи в размере порядка 3500 руб./т по Кемеровской области экономика поставок уходит в «большой минус», отмечает он. Отрицательная доходность сейчас наблюдается и при экспорте коксующегося угля, добавляет эксперт.
По словам Котова, у производителей угля заканчиваются долгосрочные контракты, а экспортировать себе в убыток долго они не могут из-за низких цен на мировых рынках и высокой стоимости перевозки. Учитывая практику госмонополии по занижению [плановых] перевозимых объемов грузов по сравнению с тем, что заявляют отправители, последние привыкли «перезакладываться», чтобы в результате квотирования со стороны РЖД получить необходимые объемы, объясняет он.
Но в результате из-за убыточности экспортных поставок угля и укрепления рубля угольщики не могут предъявить согласованные объемы к отправке, резюмирует эксперт. Он считает, что со временем поведение производителей поменяется и они будут заявлять столько, сколько фактически надо перевезти.
Об убыточности перевозок угля в порты юга и северо-запада говорит и Поликарпов из RSA. При этом поставки в направлении Восточного полигона пока остаются экономически привлекательными, считает он. Но из-за отсутствия грузовой базы, способной заместить уголь в полном объеме, общая погрузка будет снижаться, прогнозирует эксперт.
Погрузка на сети РЖД по итогам I квартала снизилась на 6,1% в годовом выражении до 277,7 млн т. Из них 85,1 млн т пришлось на уголь (-2%).
В подготовке материала участвовали Светлана Афонина и Василий Милькин