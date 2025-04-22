Российские предприятия пока заняли только 2% рынка станков и оборудования

Российские предприятия пока заняли только 2% рынка станков и оборудованияВ электронике и микроэлектронике российские аппараты используются крайне редко
В 2024 г. в России доля иностранных станков из числа закупленных для производства составила 98,3%. Это следует из подсчетов консалтинговой компании АТК+, с которыми ознакомились «Ведомости». В прошлом году предприятия приобрели 693 000 станков, что почти на треть меньше пикового 1 млн в 2023 г. При этом собственное производство станков в стране за пять лет (с 2020 к 2024 г.) выросло более чем вдвое – с 5300 до 11 360 штук, говорится в отчете.
Наиболее критическое положение у производителей электроники. Сборочные линии по производству электроники сейчас остаются примерно на 100% укомплектованными импортным оборудованием, подтверждает независимый аналитик, автор Telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко. Например, для операций корпусирования нужны фрезерные станки, обрабатывающие центры и отрезные станки, если корпуса производятся из металла. Шлифовку и полировку пластин выполняют на шлифовальных и полировальных машинах, но они закупаются в составе всей цепочки производства, а не изготавливаются российскими предприятиями и не интегрируются как отдельные станки. Отдельные образцы российского оборудования выпускаются для производства печатных плат, например оборудование по их промышленной отмывке, добавил он.