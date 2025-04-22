Российские предприятия пока заняли только 2% рынка станков и оборудования

В 2024 г. в России доля иностранных станков из числа закупленных для производства составила 98,3%. Это следует из подсчетов консалтинговой компании АТК+, с которыми ознакомились «Ведомости». В прошлом году предприятия приобрели 693 000 станков, что почти на треть меньше пикового 1 млн в 2023 г. При этом собственное производство станков в стране за пять лет (с 2020 к 2024 г.) выросло более чем вдвое – с 5300 до 11 360 штук, говорится в отчете.