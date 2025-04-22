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Российские предприятия пока заняли только 2% рынка станков и оборудования

В электронике и микроэлектронике российские аппараты используются крайне редко
Анна Устинова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В 2024 г. в России доля иностранных станков из числа закупленных для производства составила 98,3%. Это следует из подсчетов консалтинговой компании АТК+, с которыми ознакомились «Ведомости». В прошлом году предприятия приобрели 693 000 станков, что почти на треть меньше пикового 1 млн в 2023 г. При этом собственное производство станков в стране за пять лет (с 2020 к 2024 г.) выросло более чем вдвое – с 5300 до 11 360 штук, говорится в отчете.

Наиболее критическое положение у производителей электроники. Сборочные линии по производству электроники сейчас остаются примерно на 100% укомплектованными импортным оборудованием, подтверждает независимый аналитик, автор Telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко. Например, для операций корпусирования нужны фрезерные станки, обрабатывающие центры и отрезные станки, если корпуса производятся из металла. Шлифовку и полировку пластин выполняют на шлифовальных и полировальных машинах, но они закупаются в составе всей цепочки производства, а не изготавливаются российскими предприятиями и не интегрируются как отдельные станки. Отдельные образцы российского оборудования выпускаются для производства печатных плат, например оборудование по их промышленной отмывке, добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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