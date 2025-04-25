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РСХБ стал совладельцем Avito

Сделка прошла на выгодных для банка условиях или была для него «бесплатной» в счет кредита, считают эксперты
Екатерина Кинякина
Ника Сизова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Структура под управлением группы Россельхозбанка (РСХБ) приобрела 50% в холдинговой компании Avito. Об этом говорится в официальном заявлении Kismet Capital Group (KCG). Сделка стала следующим этапом партнерства между KCG и РСХБ, начатого в 2022 г., когда банк выступил якорным кредитором при покупке Avito у южноафриканской Naspers, говорится в сообщении.

Сделка между KCG и РСХБ закрыта в апреле 2025 г., ее параметры не раскрываются. Представитель ФАС подтвердил, что сделка одобрена. Стороны подтвердили, что в дальнейшем рассматривается возможность выхода Avito на публичные рынки капитала.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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