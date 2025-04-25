РСХБ стал совладельцем Avito

Структура под управлением группы Россельхозбанка (РСХБ) приобрела 50% в холдинговой компании Avito. Об этом говорится в официальном заявлении Kismet Capital Group (KCG). Сделка стала следующим этапом партнерства между KCG и РСХБ, начатого в 2022 г., когда банк выступил якорным кредитором при покупке Avito у южноафриканской Naspers, говорится в сообщении.