РСХБ стал совладельцем Avito

РСХБ стал совладельцем AvitoСделка прошла на выгодных для банка условиях или была для него «бесплатной» в счет кредита, считают эксперты
Структура под управлением группы Россельхозбанка (РСХБ) приобрела 50% в холдинговой компании Avito. Об этом говорится в официальном заявлении Kismet Capital Group (KCG). Сделка стала следующим этапом партнерства между KCG и РСХБ, начатого в 2022 г., когда банк выступил якорным кредитором при покупке Avito у южноафриканской Naspers, говорится в сообщении.
Сделка между KCG и РСХБ закрыта в апреле 2025 г., ее параметры не раскрываются. Представитель ФАС подтвердил, что сделка одобрена. Стороны подтвердили, что в дальнейшем рассматривается возможность выхода Avito на публичные рынки капитала.
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