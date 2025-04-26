Россия начнет искать критически важное сырье на новых территориях

Что такое РЗМ

Редкоземельные металлы включают 17 элементов – скандий, иттрий и лантаноиды (гадолиний, самарий, лютеций, диспрозий, гольмий, эрбий, празеодим, тулий, лантан, церий, иттербий, тербий, неодим, европий и прометий). Они широко распространены в природных соединениях, но их концентрация в породе на месторождениях крайне низкая, что делает процесс добычи сложным и дорогостоящим. Наиболее затратный этап – извлечение РЗМ, для чего зачастую требуется отделить их от радиоактивных и тугоплавких элементов. Затем РЗМ надо перевести в оксидную или карбонатную форму для продажи и дальнейшей переработки.