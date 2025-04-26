Россия начнет искать критически важное сырье на новых территориях

Россия начнет искать критически важное сырье на новых территорияхЭкономический эффект от расширения добычи превысит 1 трлн рублей
Минприроды России готовит программу геологоразведки в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР), Запорожской и Херсонской областях. Об этом 25 апреля сообщил министр Александр Козлов на коллегии Роснедр. По его словам, речь идет о поиске критически важных минералов на новых территориях.
Работы будут проведены в рамках второго этапа федерального проекта «Геология: возрождение легенды». Помимо новых территорий акцент будет сделан на разведке на Дальнем Востоке и Сибири, в том числе в Арктической зоне. Всего специалисты изучат порядка 70 участков. В числе приоритетных ископаемых для поиска – вольфрам, графит, литий, марганец, молибден, титан и уран, пояснил Козлов.
По его оценке, экономический эффект от реализации проектов на новых участках превысит 1 трлн руб. налоговых поступлений до 2030 г. Помимо этого планируется создать почти 30 000 новых рабочих мест.
В 2022 г. геологическая служба США составила список из 50 химических элементов, критически важных для промышленности. В него также вошла большая часть редкоземельных металлов (РЗМ).
Что такое РЗМ
Суммарные запасы РЗМ в России, по оценкам Минприроды, составляют 28,5 млн т. Наша страна занимает второе место в мире после КНР по запасам редкоземельных металлов, но российская доля в мировой добыче составляет всего 2%, свидетельствуют данные геологической службы США. На Китай приходится более 40% запасов РЗМ в мире и более 60% – производства.
Министр промышленности и торговли Антон Алиханов говорил в феврале, что Россия планирует снизить долю импорта РЗМ к 2030 г. до 45% с нынешних 75%, обеспечив добычу на уровне 50 000 т. Для достижения этих целей власти обсуждают предоставление льгот новым проектам, говорил он.
Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов говорит, что на новых территориях России есть месторождения титана, вольфрама, марганца и молибдена.
Одно из них – Шевченковское литиевое поле в Донецкой области, говорится в обзоре Росконгресса по запасам минеральных ресурсов Украины от февраля 2025 г. Запасы этого месторождения составляют 13,8 млн т руды (содержание оксида лития – около 1,2%). В Запорожской области также есть месторождение Крутая Балка, пригодное для открытой добычи. По оценкам Геологического института РАН, в этом регионе содержится около 20% мировых запасов титана.
Сейчас добыча там ведется только из россыпных месторождений, составляющих около 10% разведанных запасов титана, отмечают в Росконгрессе. Основные ресурсы сосредоточены в коренных месторождениях, для разработки которых необходимы значительные инвестиции в строительство шахт и обогатительных фабрик. Хазанов добавляет, что из-за устаревших советских данных необходимо повторно оценить запасы и рентабельность запуска новых проектов.
Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что для успешного перехода к низкоуглеродной энергетике до 2040 г. необходимо вложить $800 млрд в добычу критически важных минералов. Без переработки вторсырья инвестиции могут вырасти. Агентство отмечает, что существующих проектов хватит только для покрытия 70% потребности в меди и 50% – в литии к 2035 г.