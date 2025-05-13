«Герофарм» добивается принудительной лицензии на дорогостоящий орфанный препарат

«Герофарм» добивается принудительной лицензии на дорогостоящий орфанный препаратГодовой объем госзакупок оригинального рисдиплама приближается к 18 млрд рублей
Арбитражный суд Москвы 14 мая рассмотрит иск фармкомпании «Герофарм» к швейцарской Roche и американской PTC Therapeutics о предоставлении принудительной лицензии, следует из картотеки арбитражных дел (КАД).
Как пояснил «Ведомостям» представитель Roche, иск касается препарата для терапии спинальной мышечной атрофии (СМА) рисдиплам. Оригинальный препарат «Эврисди» производит Roche и поставляет его в том числе для благотворительного фонда «Круг добра». Рисдиплам защищен в России патентом до 2036 г., говорит представитель Roche.
На чем основаны исковые требования, в документах КАД не уточняется. В «Герофарме» от комментариев отказались.
По данным Headway Company, в 2024 г. госзаказчики в России потратили на закупку рисдиплама 17,7 млрд руб. По словам представителя Roche, на протяжении четырех лет годовая потребность в рисдипламе, по данным собственной системы мониторинга и предотвращения дефектуры, удовлетворяется полностью.