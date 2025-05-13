«Герофарм» добивается принудительной лицензии на дорогостоящий орфанный препарат

Как пояснил «Ведомостям» представитель Roche, иск касается препарата для терапии спинальной мышечной атрофии (СМА) рисдиплам. Оригинальный препарат «Эврисди» производит Roche и поставляет его в том числе для благотворительного фонда «Круг добра». Рисдиплам защищен в России патентом до 2036 г., говорит представитель Roche.