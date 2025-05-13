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«Герофарм» добивается принудительной лицензии на дорогостоящий орфанный препарат

Годовой объем госзакупок оригинального рисдиплама приближается к 18 млрд рублей
Полина Гриценко
Виталий Белоусов / РИА Новости
Виталий Белоусов / РИА Новости

Арбитражный суд Москвы 14 мая рассмотрит иск фармкомпании «Герофарм» к швейцарской Roche и американской PTC Therapeutics о предоставлении принудительной лицензии, следует из картотеки арбитражных дел (КАД).

Как пояснил «Ведомостям» представитель Roche, иск касается препарата для терапии спинальной мышечной атрофии (СМА) рисдиплам. Оригинальный препарат «Эврисди» производит Roche и поставляет его в том числе для благотворительного фонда «Круг добра». Рисдиплам защищен в России патентом до 2036 г., говорит представитель Roche.

На чем основаны исковые требования, в документах КАД не уточняется. В «Герофарме» от комментариев отказались.

По данным Headway Company, в 2024 г. госзаказчики в России потратили на закупку рисдиплама 17,7 млрд руб. По словам представителя Roche, на протяжении четырех лет годовая потребность в рисдипламе, по данным собственной системы мониторинга и предотвращения дефектуры, удовлетворяется полностью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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