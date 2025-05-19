Темпы роста онлайн-продаж продуктов питания вновь ускоряются

Темпы роста онлайн-продаж продуктов питания вновь ускоряютсяВ 2025 году рынок может увеличиться не менее чем на 33%
Рынок онлайн-продаж продуктов питания (e-grocery) в России в I квартале 2025 г. увеличился на 26,8% к аналогичному периоду прошлого года до 388 млрд руб. Это следует из отчета Infoline (есть в распоряжении «Ведомостей»). Доля онлайн-продаж продуктов в розничном товарообороте увеличилась на 0,5 п. п. до 5,6% и достигла «исторического максимума», также отметили аналитики.
Весь 2024 год темпы роста рынка падали: если в I квартале они составили 54%, то во втором – 46%, в третьем – 34%, а в четвертом – 26%, следует из данных Infoline. Основными причинами замедления аналитики называли рост расходов на последнюю милю (доставка до клиента), дефицит курьеров и сокращение инвестиций в маркетинг и развитие из-за высокой ключевой ставки ЦБ (с начала года и до конца июля она держалась на уровне 16%, а к концу октября регулятор поднял ее до 21%. – «Ведомости»).