Темпы роста онлайн-продаж продуктов питания вновь ускоряются

Весь 2024 год темпы роста рынка падали: если в I квартале они составили 54%, то во втором – 46%, в третьем – 34%, а в четвертом – 26%, следует из данных Infoline. Основными причинами замедления аналитики называли рост расходов на последнюю милю (доставка до клиента), дефицит курьеров и сокращение инвестиций в маркетинг и развитие из-за высокой ключевой ставки ЦБ (с начала года и до конца июля она держалась на уровне 16%, а к концу октября регулятор поднял ее до 21%. – «Ведомости»).