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Темпы роста онлайн-продаж продуктов питания вновь ускоряются

В 2025 году рынок может увеличиться не менее чем на 33%
Анастасия Ковалева
Полина Гриценко
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Рынок онлайн-продаж продуктов питания (e-grocery) в России в I квартале 2025 г. увеличился на 26,8% к аналогичному периоду прошлого года до 388 млрд руб. Это следует из отчета Infoline (есть в распоряжении «Ведомостей»). Доля онлайн-продаж продуктов в розничном товарообороте увеличилась на 0,5 п. п. до 5,6% и достигла «исторического максимума», также отметили аналитики.

Весь 2024 год темпы роста рынка падали: если в I квартале они составили 54%, то во втором – 46%, в третьем – 34%, а в четвертом – 26%, следует из данных Infoline. Основными причинами замедления аналитики называли рост расходов на последнюю милю (доставка до клиента), дефицит курьеров и сокращение инвестиций в маркетинг и развитие из-за высокой ключевой ставки ЦБ (с начала года и до конца июля она держалась на уровне 16%, а к концу октября регулятор поднял ее до 21%. – «Ведомости»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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