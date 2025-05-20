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Количество вышедших на российский рынок международных брендов резко сократилось

За январь – март их появилось в 2–3 раза меньше, чем годом ранее
Полина Гриценко
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В I квартале 2025 г. на отечественный рынок вышло три новых международных бренда – это почти втрое меньше, чем за аналогичный период годом ранее, подсчитали в консалтинговой компании CORE.XP. Среди них аналитики называют казахстанский бренд одежды и обуви Gaissina, открывший магазин в московском «Афимолл сити», итальянский бренд бытовой техники De’Longhi, запустивший флагман в «Мега Химки», а также китайскую мебельную марку Jinkailai, открывшую бутик в центре Roomer.

Аналогичный набор новых иностранных брендов называют в Nikoliers. По данным IBC Real Estate и NF Group, на российский рынок в январе – марте вышло пять международных марок. Помимо перечисленных свой фирменный магазин открыл в Москве турецкий производитель бытовой техники Beko, а также бренд мужской одежды Emiliano Zapata из Италии. Но это все равно в 2,2 раза меньше, чем годом ранее, отмечает региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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