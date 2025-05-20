Количество вышедших на российский рынок международных брендов резко сократилось

В I квартале 2025 г. на отечественный рынок вышло три новых международных бренда – это почти втрое меньше, чем за аналогичный период годом ранее, подсчитали в консалтинговой компании CORE.XP. Среди них аналитики называют казахстанский бренд одежды и обуви Gaissina, открывший магазин в московском «Афимолл сити», итальянский бренд бытовой техники De’Longhi, запустивший флагман в «Мега Химки», а также китайскую мебельную марку Jinkailai, открывшую бутик в центре Roomer.