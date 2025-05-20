Количество вышедших на российский рынок международных брендов резко сократилось

Количество вышедших на российский рынок международных брендов резко сократилосьЗа январь – март их появилось в 2–3 раза меньше, чем годом ранее
В I квартале 2025 г. на отечественный рынок вышло три новых международных бренда – это почти втрое меньше, чем за аналогичный период годом ранее, подсчитали в консалтинговой компании CORE.XP. Среди них аналитики называют казахстанский бренд одежды и обуви Gaissina, открывший магазин в московском «Афимолл сити», итальянский бренд бытовой техники De’Longhi, запустивший флагман в «Мега Химки», а также китайскую мебельную марку Jinkailai, открывшую бутик в центре Roomer.
Аналогичный набор новых иностранных брендов называют в Nikoliers. По данным IBC Real Estate и NF Group, на российский рынок в январе – марте вышло пять международных марок. Помимо перечисленных свой фирменный магазин открыл в Москве турецкий производитель бытовой техники Beko, а также бренд мужской одежды Emiliano Zapata из Италии. Но это все равно в 2,2 раза меньше, чем годом ранее, отмечает региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.