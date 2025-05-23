Рост инвестиций в добычу минералов для зеленой энергетики резко замедлился

Рост инвестиций в добычу минералов для зеленой энергетики резко замедлилсяКомпании снижают капзатраты из-за переизбытка металлов на рынке и низких цен на них
Рост инвестиций в добычу критически важных минералов в мире резко замедлился в 2024 г. Капиталовложения в отрасль выросли на 5% до $45,9 млрд. Об этом говорится в обзоре Международного энергетического агентства (МЭА) Global Critical Minerals Outlook 2025. К критически важным минералам агентство относит металлы, необходимые для развития возобновляемой энергетики, – медь, никель, кобальт, литий и др., а также графит.
В предыдущие три года рост инвестиций в отрасль был существенно выше. В 2021 г. капитальные вложения увеличились на 21% до $35,2 млрд, в 2022 г. – на 29,5% до $45,6 млрд, в 2023 г. – на 14% до $51,9 млрд. С учетом инфляции реальный рост инвестиций в 2024 г. составил всего 2%, отмечают аналитики МЭА.
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