Рост инвестиций в добычу минералов для зеленой энергетики резко замедлился

В предыдущие три года рост инвестиций в отрасль был существенно выше. В 2021 г. капитальные вложения увеличились на 21% до $35,2 млрд, в 2022 г. – на 29,5% до $45,6 млрд, в 2023 г. – на 14% до $51,9 млрд. С учетом инфляции реальный рост инвестиций в 2024 г. составил всего 2%, отмечают аналитики МЭА.