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Рост инвестиций в добычу минералов для зеленой энергетики резко замедлился

Компании снижают капзатраты из-за переизбытка металлов на рынке и низких цен на них
Василий Милькин
Георгий Бичашвили
LUIS ROBAYO / AFP
LUIS ROBAYO / AFP

Рост инвестиций в добычу критически важных минералов в мире резко замедлился в 2024 г. Капиталовложения в отрасль выросли на 5% до $45,9 млрд. Об этом говорится в обзоре Международного энергетического агентства (МЭА) Global Critical Minerals Outlook 2025. К критически важным минералам агентство относит металлы, необходимые для развития возобновляемой энергетики, – медь, никель, кобальт, литий и др., а также графит.

В предыдущие три года рост инвестиций в отрасль был существенно выше. В 2021 г. капитальные вложения увеличились на 21% до $35,2 млрд, в 2022 г. – на 29,5% до $45,6 млрд, в 2023 г. – на 14% до $51,9 млрд. С учетом инфляции реальный рост инвестиций в 2024 г. составил всего 2%, отмечают аналитики МЭА.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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