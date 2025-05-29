«Ростсельмаш» резко снизил отгрузки за четыре месяца

«Ростсельмаш» резко снизил отгрузки за четыре месяцаСложное финансовое состояние аграриев не позволяет им покупать новую технику
Крупнейшее в России предприятие сельхозмашиностроения – комбайновый завод «Ростсельмаш» в январе – апреле 2025 г. снизил отгрузки зерноуборочных комбайнов почти в 1,6 раза в годовом выражении до 481 шт., а тракторов – на 35% до 480 шт. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, знакомый со статистикой компании, в целом данные подтвердил совладелец предприятия Константин Бабкин.
Производство тракторов показало рост в 1,8 раза до 632 шт., а зерноуборочных комбайнов, наоборот, снизилось на 32% до 1451 единицы. Комбайны и тракторы являются основной товарной номенклатурой, производимой «Ростсельмашем». По оценке Бабкина, на их долю приходится 75–80% выручки предприятия.
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