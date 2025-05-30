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Рост количества новых бизнесов на маркетплейсах замедляется

Это связано с высокой базой и разочарованием части селлеров
Лиана Липанова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Число регистраций новых предпринимателей, занимающихся торговлей на маркетплейсах (ОКВЭД – «торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети интернет»), впервые за пять лет снизилось. За 2024 г. по этому ОКВЭД зарегистрировали 194 400 новых компаний – это на 7% меньше, чем в 2023 г., следует из исследования банка «Точка», проведенного на основе данных из государственных реестров ЕГРИП, ЕГРЮЛ, МСП. При этом маркетплейсы с 2021 г. занимают первое место в рейтинге отраслей по числу регистраций новых бизнесов.

По сравнению с 2019 г. число регистраций бизнеса в сфере маркетплейсов выросло кратно. Если в 2020 г. рост составлял 34%, а в 2021 г. – сразу 323%, то затем темпы замедлились: в 2022 г. – на 20%, в 2023 г. – на 30%. Аналитики объясняют это насыщением рынка и усилившейся конкуренцией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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