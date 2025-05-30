Рост количества новых бизнесов на маркетплейсах замедляется

Число регистраций новых предпринимателей, занимающихся торговлей на маркетплейсах (ОКВЭД – «торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети интернет»), впервые за пять лет снизилось. За 2024 г. по этому ОКВЭД зарегистрировали 194 400 новых компаний – это на 7% меньше, чем в 2023 г., следует из исследования банка «Точка», проведенного на основе данных из государственных реестров ЕГРИП, ЕГРЮЛ, МСП. При этом маркетплейсы с 2021 г. занимают первое место в рейтинге отраслей по числу регистраций новых бизнесов.