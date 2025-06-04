«Медси» откроет первую клинику в Узбекистане

«Медси» откроет первую клинику в УзбекистанеЭксперты считают, что объем инвестиций в проект составит более $2 млн
Крупнейшая сеть частных клиник «Медси», входящая в АФК «Система», откроет первую точку в Ташкенте (Узбекистан), узнали «Ведомости». Для этих целей группа разместила вакансии главврача и главного бухгалтера. Объявления были опубликованы 23 мая и 1 июня 2025 г. соответственно на рекрутинговом сайте HeadHunter.
Представитель «Медси» лишь подтвердил, что сеть готовится к выходу в страны Средней Азии «в рамках стратегии». Другие детали собеседник раскрывать отказался.
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