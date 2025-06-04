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«Медси» откроет первую клинику в Узбекистане

Эксперты считают, что объем инвестиций в проект составит более $2 млн
Анастасия Ковалева
Полина Гриценко
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Крупнейшая сеть частных клиник «Медси», входящая в АФК «Система», откроет первую точку в Ташкенте (Узбекистан), узнали «Ведомости». Для этих целей группа разместила вакансии главврача и главного бухгалтера. Объявления были опубликованы 23 мая и 1 июня 2025 г. соответственно на рекрутинговом сайте HeadHunter.

Представитель «Медси» лишь подтвердил, что сеть готовится к выходу в страны Средней Азии «в рамках стратегии». Другие детали собеседник раскрывать отказался.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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