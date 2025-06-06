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В России в начале года рекордно сократились площади гипермаркетов

В числе причин – закрытие Selgros и сокращение числа магазинов большого формата «Магнитом»
Анастасия Ковалева
Полина Гриценко
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Площадь торговых площадей гипермаркетов 200 крупнейших российских ритейлеров в I квартале 2025 г. сократилась на 99 800 кв. м к аналогичному периоду 2024 г. – до 5,2 млн кв. м. Это следует из отчета Infoline (есть в распоряжении «Ведомостей»). Общее число магазинов этого формата с учетом закрытий и открытий снизилось на 12 точек до 1019.

Объем закрытых площадей гипермаркетов стал рекордным за квартал как минимум с 2018 г., когда аналитики Infoline начали считать динамику. По их данным, последний раз сопоставимый объем – 93 328 кв. м площадей гипермаркетов – закрылся в пандемию COVID-19, во II квартале 2020 г. Для сравнения: за весь 2024 год этот показатель сократился на одну точку, а общая торговая площадь – на 66 000 кв. м, следует из данных Infoline.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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