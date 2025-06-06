В России в начале года рекордно сократились площади гипермаркетов

Объем закрытых площадей гипермаркетов стал рекордным за квартал как минимум с 2018 г., когда аналитики Infoline начали считать динамику. По их данным, последний раз сопоставимый объем – 93 328 кв. м площадей гипермаркетов – закрылся в пандемию COVID-19, во II квартале 2020 г. Для сравнения: за весь 2024 год этот показатель сократился на одну точку, а общая торговая площадь – на 66 000 кв. м, следует из данных Infoline.