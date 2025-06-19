«Сбермобайл» и «Завод роботов» будут делать систему управления производством

Чтобы из AIoT создать полноценную систему работы предприятиями и парком роботов, нужно сделать единую точку входа данных, создав центр управления, обеспечить механизмы авторизации-идентификации, говорит независимый аналитик, автор Telegram-канала @RobotsCobots Алексей Бойко. Сама по себе платформа должна допускать масштабирование, позволять наращивать число узлов и количество устройств без снижения производительности и управляемости, перечисляет он. Помимо этого, необходимо интегрировать систему ИИ-аналитики, чтобы выявлять закономерности и проблемы, в том числе предиктивно, а сама платформа должна автоматически настраивать устройства, позволять обновлять конфигурации, продолжил он. Кроме того, нужен открытый API (программный интерфейс) для интеграции с внешними системами, и, конечно, каналы связи, потому это и органичное направление бизнеса для операторов связи, подчеркнул эксперт. Бойко также уточнил, что почти у каждого мобильного оператора есть схожие наработки IoT (интернета вещей), но они различаются масштабами и областями применения.