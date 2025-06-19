«Сбермобайл» и «Завод роботов» будут делать систему управления производством

«Сбермобайл» и «Завод роботов» будут делать систему управления производствомСтоимость разработки таких решений может обходиться в миллионы рублей
Мобильный оператор «Сбермобайл» и российский производитель «Завод роботов» договорились о совместной разработке единой системы управления роботизированным производством, которая позволит программировать задачи роботов и контролировать их выполнение в режиме одного окна. Соответствующее соглашение подписано на ПМЭФ-2025.
В рамках партнерства «Завод роботов» предоставит «Сбермобайлу» необходимое техническое оборудование, а «Сбермобайл» разработает систему искусственного интеллекта вещей (AIoT – система интернета вещей под управлением ИИ). В решение, которое разработает «Сбермобайл», войдет разработка софта для управления, коммуникационной системы для роботов и облачное хранение данных, обрабатываемых ими. Сама разработка может применяться не только в облаке, но и в закрытом контуре компании, что важно для критических отраслей страны, уточнил представитель «Сбермобайла».
Инвестпланы по этому проекту компании не раскрывают.
Источник «Ведомостей» в крупной ИТ-компании рассказал, что конечная стоимость подобной интеграции может начинаться от сотен тысяч рублей и доходить до миллионов – в зависимости от сфер применения и наличия у компаний подходящих разработок для «старта».
Гендиректор «Заавода роботов» Андрей Гартунг подчеркнул, что подобная разработка – шаг к формированию предприятий, целиком независимых от человека, причем в различных отраслях. Генеральный директор «Сбермобайла» Сергей Волков отметил, совместная работа компаний позволит предложить промышленности решение, которое позволит гибко управлять роботами и встраивать их в цифровой контур завода.
Сама разработка, говорит он, предполагает бесшовную интеграцию ERP (программа для комплексного управления бизнесом, помогает контролировать финансы, склад, персонал и производство. – «Ведомости») и других систем конечных заказчиков, в том числе с ИИ-агентами. Система разрабатывается на модульной архитектуре и может полностью или частично использоваться в промышленных предприятиях, авиастроительной отрасли, транспортными компаниями, в сферах строительства, безопасности и ЖКХ, уточнил Волков.
Совместно разработанное решение, уточнил Гартунг, позволит создать единую цифровую экосистему для любого промышленного предприятия. Информация, поступающая от роботов и других задействованных в производстве датчиков и модулей будет обрабатываться на единой платформе управления парком роботов, уточнил он. «Это так называемый «дирижер» роботов, который позволит из лоскутного, зарождающегося сейчас рынка подобных решений, сформировать унифицированную цифровую систему управления производством», – уточнил он. Она позволит повысить эффективность производства за счет интеграции всех используемых на производстве систем автоматизации и роботизации, говорит Гартунг.
Представитель «Сбермобайла» также уточнил, что сама компания сейчас участвует в формировании стандартов для будущей сферы роботизации, работая в составе технического комитета при Минпромторге.
Минпромторг подготовил федеральный проект «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства». До 2030 г. его финансирование из средств госбюджета составит 350 млрд руб. Цель проекта – на 95% обеспечить технологическую независимость российских производств. Проект является частью национального проекта «Средства производства и автоматизации», в рамках которого Минпромторг планирует перевести промышленность в стране на отечественные решения и автоматизировать большую часть производств в стране.
Сейчас в российской промышленности, по данным Минпромторга, только 25–30% производственных площадок классифицируются как «малолюдные» – с высоким уровнем цифровизации. Роботов же всего в России только 14 382 по статистике Минпромторга (данные на 2024 г.). Плотность роботизации в России – 19 роботов на 10 000 рабочих, при средней плотности в мире – 162 робота на 10 000 рабочих. Президент Владимир Путин поставил цель увеличить количество промышленных роботов до 99 325 шт. на предприятиях до 2030 г., писали «Ведомости».
Чтобы из AIoT создать полноценную систему работы предприятиями и парком роботов, нужно сделать единую точку входа данных, создав центр управления, обеспечить механизмы авторизации-идентификации, говорит независимый аналитик, автор Telegram-канала @RobotsCobots Алексей Бойко. Сама по себе платформа должна допускать масштабирование, позволять наращивать число узлов и количество устройств без снижения производительности и управляемости, перечисляет он. Помимо этого, необходимо интегрировать систему ИИ-аналитики, чтобы выявлять закономерности и проблемы, в том числе предиктивно, а сама платформа должна автоматически настраивать устройства, позволять обновлять конфигурации, продолжил он. Кроме того, нужен открытый API (программный интерфейс) для интеграции с внешними системами, и, конечно, каналы связи, потому это и органичное направление бизнеса для операторов связи, подчеркнул эксперт. Бойко также уточнил, что почти у каждого мобильного оператора есть схожие наработки IoT (интернета вещей), но они различаются масштабами и областями применения.
Руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин уточнил, что платформа, которую планируют создать «Сбер» и «Завод роботов», по описанию похожа на то, что сейчас делают другие ИТ-компании – МТС и «Яндекс». «Яндекс» использует систему внутри компании для управления собственными складскими роботами. МТС на ЦИПР-2025 представил ИИ-агента, который может быть использован в похожих системах AoIT. При этом полностью аналогичной разработки тому, что планируют сделать «Сбермобайл» и «Завод роботов», с учетом того, что и роботы, и ПО – произведены в России, на отечественном рынке пока нет, подчеркнул Воронин.
В 2022 г. «Сбер» также представил свою систему для управления складской логистикой Sbershuttle, напомнил он. Но с момента релиза информации об этой системе не было. Представитель «Сбермобайла» уточнил, что разработка платформы для «Завода роботов» – новое направление. Он также говорит, что текущее соглашение не связано с разработкой 2022 г. от «Сбера», «Сбермобайл» разрабатывает свое коробочное решение. Представитель «Сбера» подтвердил, что к их разработке 2022 г. новая система «СберМобайла» отношения не имеет.
«Сбермобайл» обладает именно теми компетенциями, которые нужны для такого партнерства, говорит генеральный директор компании «Инвенторус» Евгений Елфимов: у них уже есть low-code платформа (платформа для быстрой разработки приложений без глубоких знаний программирования, используется для управления устройствами и данными в AIoT. – «Ведомости») Sbermobile AIoT , объединяющая промышленный IoT, машинное обучение и ИИ. Она включена в реестр отечественного ПО и позиционируется как «коробочное» решение, напомнил он.
Сама же по себе платформа позволяет интегрировать датчики, системы контроля доступа, видеонаблюдение, инженерные сети в единую среду, а ИИ-аналитика выявляет аномалии, прогнозирует потребление ресурсов и автоматизирует сценарии, говорит Елфимов. Кроме того, «Сбермобайл» в силу сотрудничества с оператором связи Т2 имеет возможность использовать их каналы связи, уточнил Бойко.
Для перехода от базовой IoT-системы к полноценной RMS (программа удаленного администрирования) требуется реализовать интеграцию устройств в единую сеть, настроить платформу управления, обеспечить безопасность, обучение персонала и внедрение в процессы, что возможно сделать совместно с производителем роботов, резюмировал Елфимов.