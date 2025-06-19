В РСПП увидели риски снижения популярности САРов из-за национализации компаний

В РСПП увидели риски снижения популярности САРов из-за национализации компанийЧисло резидентов налоговых офшоров не превысит 600, прогнозирует Александр Шохин
Для редомицилиации компаний из-за рубежа появились новые барьеры, в первую очередь, риски национализации. Об этом президент РСПП Александр Шохин заявил на сессии «Международное сотрудничество в налоговой сфере: приоритеты сегодняшнего дня» в рамках ПМЭФа.
С одной стороны, правовое регулирование становится все более и более благоприятным: было принято много поправок, временных и постоянных решений, которые облегчают смену юрисдикции, отметил он. При этом крупные компании после завершения редомицилиации оказались под угрозой национализации за ошибок, которые они совершили задолго до начала «переезда» в Россию, добавил Шохин. В качестве примеров он привел «Русагро» и аэропорт «Домодедово». «Опасения, что компания может оказаться, как говорится, в руках правоохранительных органов за ошибки, которые были сделаны, с учетом того, что у нас довольно вольное толкование сроков исковой давности и пресекательных сроков в Гражданском кодексе к этим событиям, конечно, будут притормаживать [редомициляцию]», – сказал он. По мнению Шохина, показатель в 500-600 компаний станет пределом для резидентов специальных административных районов (САР). «Всех редомицилировали, а теперь осталось национализировать», – пошутил он.
Еще один барьер для регистрации в САРах – отсутствие для их резидентов возможности «выйти в общую юрисдикцию» в случае необходимости, добавил Шохин. Он предложил доработать законодательство для решения этой проблемы.
Активы ООО «ДМЕ холдинг» (управляет группой операционных компаний аэропорта «Домодедово») были обращены в доход государства по решению Арбитражного суда Москвы 17 июня. Претензии Генпрокуратуры к структурам аэропорта возникли из-за выявленного иностранного влияния. Ведомство пришло к выводу, что владельцы холдинга Дмитрий Каменщик и Валерий Коган, «установив иностранный контроль над стратегическими обществами, следуют агрессивной политике западных государств по нанесению стратегического поражения Российской Федерации путем причинения ущерба ее экономике». Основатель холдинга «Русагро» Вадим Мошкович стал фигурантом уголовного дела об особо крупном мошенничестве и был задержан полицией в марте текущего года. По версии следствия, бизнесмен мог при покупке холдинга «Солнечные продукты» ввести в заблуждение своего партнера, причинив тому ущерб в размере более 30 млрд руб.
Сейчас в России действует два САРа – на о. Русский в Приморском крае и о. Октябрьский в Калининградской области. Они были созданы в 2018 г., чтобы привлечь в российскую юрисдикцию российский бизнес, зарегистрированный за рубежом, в том числе в офшорах. На их территории действуют пониженные ставки налога на прибыль и не осуществляется валютный контроль. Кроме того, резиденты САРов могут применять иностранное корпоративное право вплоть до 2039 г. Для резидентов САРов установлены пониженные ставки при получении дивидендов, процентов и роялти (5%) и при выплате данных доходов – 10%. При этом для международных холдинговых компаний ставка по дивидендам может быть нулевой. Для этого необходимо владеть не менее чем 50% уставного капитала дочерней компании в течение не менее года. Для получения налоговых льгот необходимо создать реальное экономическое присутствие и осуществить инвестиции в размере не менее 50 млн руб. в течение 1 года.
Резиденты САРов с 2018 по 2023 г. выплатили налоги на общую сумму 38 млрд руб., говорил в сентябре 2024 г. бывший первый замминистра экономического развития Илья Торосов. По его словам, наибольшая часть налоговых поступлений по обоим САРам – 24,8 млрд руб. – пришлась на 2023 г., из которых 12,2 млрд руб. выплатили компании, зарегистрированные на о. Русский. По данным на начало 2025 г. в них было зарегистрировано 488 компаний.