В РСПП увидели риски снижения популярности САРов из-за национализации компаний

Сейчас в России действует два САРа – на о. Русский в Приморском крае и о. Октябрьский в Калининградской области. Они были созданы в 2018 г., чтобы привлечь в российскую юрисдикцию российский бизнес, зарегистрированный за рубежом, в том числе в офшорах. На их территории действуют пониженные ставки налога на прибыль и не осуществляется валютный контроль. Кроме того, резиденты САРов могут применять иностранное корпоративное право вплоть до 2039 г. Для резидентов САРов установлены пониженные ставки при получении дивидендов, процентов и роялти (5%) и при выплате данных доходов – 10%. При этом для международных холдинговых компаний ставка по дивидендам может быть нулевой. Для этого необходимо владеть не менее чем 50% уставного капитала дочерней компании в течение не менее года. Для получения налоговых льгот необходимо создать реальное экономическое присутствие и осуществить инвестиции в размере не менее 50 млн руб. в течение 1 года.