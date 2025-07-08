Число атак ботов на медтех выросло за полгода на четверть

Число атак ботов на медтех выросло за полгода на четвертьЭксперты полагают, что первопричиной этого являются уязвимости в медицинской IT-инфраструктуре
Количество значимых ботовых атак, которые могут привести к нарушению работоспособности ресурса и потере данных в медтехе (сегмент технологий, которые используются для лечения и ведения пациентов, в том числе приложения и платформы телемедицины) выросло в первом полугодии 2025 г. на 26% по сравнению с тем же периодом 2024 г. и достигло 339 000. Всего количество атак на медтех в 2024 г. составило 547 000. Эти подсчеты «Ведомостям» привел представитель компании – разработчика решений по информационной безопасности (ИБ) Servicepipe.
Ботовая, или зондированная, атака – это вид кибератаки, при которой программные боты имитируют действия людей, например вход в личный кабинет или систему, запись к врачу, регистрацию на сайте и т. д., с целью кражи личных данных, уточнил ведущий аналитик отдела мониторинга ИБ «Спикател» Алексей Козлов. Умные боты тяжелее идентифицировать, чем, например, классическую DDoS-атаку, поскольку они маскируют трафик под нормальную активность, объяснил он.