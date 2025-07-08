Число атак ботов на медтех выросло за полгода на четверть

Количество значимых ботовых атак, которые могут привести к нарушению работоспособности ресурса и потере данных в медтехе (сегмент технологий, которые используются для лечения и ведения пациентов, в том числе приложения и платформы телемедицины) выросло в первом полугодии 2025 г. на 26% по сравнению с тем же периодом 2024 г. и достигло 339 000. Всего количество атак на медтех в 2024 г. составило 547 000. Эти подсчеты «Ведомостям» привел представитель компании – разработчика решений по информационной безопасности (ИБ) Servicepipe.