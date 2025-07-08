Глэмпинги могут лишиться господдержки

Глэмпинги могут лишиться господдержкиСчетная палата раскритиковала результаты программы по их строительству
Получатели субсидий на возведение модульных гостиниц за три года построили в российских регионах 9784 номера, 80% от их планового количества. К таким выводам пришла Счетная палата (СП), проанализировав результаты работы федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» за 2022-2024 гг. «Ведомости» ознакомились с этим документом. Речь в нем идет о некапитальных средствах размещения — быстровозводимых конструкциях в составе модульных отелей, глэмпингов или кемпингов. На их возведение, согласно подсчетам СП, было выделено из госбюджета 22,2 млрд руб. Сами проекты должны были реализовываться по принципу софинансирования. Не менее 50% от их стоимости вкладывает бизнес, оставшуюся часть – поддержка государства в виде субсидий, которая составляла не более 1,5 млн руб. на один номер.
Отвечающее за эту программу Минэкономразвития недостаточно контролирует ее реализацию, а это приводит к нарушениям при использовании господдержки, говорится в отчете СП. Кроме того, там делают вывод, что в ряде случаев к участию в конкурсе допускались заявки, которые не соответствовали условиям отбора – без подтверждения прав на земельные участки, без технико-экономического обоснования заявленного размера субсидии и проч. Результаты выездных проверок показали, что 42% реализуемых проектов находятся на земельных участках под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и сельхозназначения, они не предполагают временное размещение граждан, указывается в отчете.
Более того, требования к созданию таких гостиниц в правилах предоставления субсидий не конкретизированы, считают в СП. Кроме того, профильное министерство, по мнению ведомства, не оценивает экономическую эффективность достигнутых результатов распределения средств, а также востребованность услуг по размещению в глэмпингах у туристов. Не утвержден и механизм того, как получить полную информацию о количестве созданных модульных гостиниц и их номерном фонде.
К тому же стоимость размещения в модульных гостиницах «в целом» превышает среднерыночный уровень, делают вывод авторы отчета СП. Так, по данным опроса ВЦИОМ, в 2023 г. россияне готовы были потратить на проживание на отдыхе около 1 257 руб. в день. В то же время номер в объектах загородного отдыха в 2024 г. обходился в среднем в 10 504 руб. за ночь, а это на 35% больше, чем было годом ранее, приводит СП данные сервиса TravelLine. По оценке последнего, это даже дороже размещения в двухместном номере категории «стандарт» (5873 руб.).
В Минэкономразвития с выводами СП не согласны. По словам его представителя, с 2022 г. по начало июля 2025 г. с использованием господдержки введено в строй 13 500 номеров. За прошедшие три года на эти цели направлено 20,2 млрд руб., что позволило поддержать более 800 проектов, указывает он. Впрочем, по его словам, в начале реализации программы некоторые регионы действительно столкнулись с определенными сложностями. В итоге некоторые проекты не были реализованы из-за неурегулированных на региональном или муниципальном уровне земельных вопросов, указывает собеседник «Ведомостей».
Кроме того, еще не все модульные средства размещения внесены в единый реестр объектов классификации в сфере туриндустрии, подчеркивает представитель Минэкономразвития. Поэтому, по его словам, оценить экономическую эффективность господдержки можно будет лишь по итогам 2025 г.
В 2025-2027 гг. строительство модульных гостиниц также должно поддерживаться за счет федпроекта «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения», входящего в новый нацпроект «Туризм и гостеприимство». В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 15 млрд руб. Но Счетная палата по итогам проверки рекомендовала правительству оценить целесообразность дальнейшей поддержки создания модульных средств размещения, говорится в отчете. В правительстве на запрос «Ведомостей» не ответили.
В новых правилах предоставления субсидий, принятых в этом году, требования в отношении земельных участков ужесточены, указывает представитель Минэкономразвития. По его словам, в июне этого года ведомство подвело итоги очередного конкурса проектов, в результате которого планируется создать еще 11 000 номеров в 55 регионах.
Федеральные власти уже скорректировали лимиты проекта на 2025 и 2026 г. с учетом результатов прошлых лет, знает источник «Ведомостей», знакомый с ходом реализации программы. По его словам, среди заявителей на получение господдержки были те, кто из года в год не мог реализовать проекты, из-за чего приходилось возвращать субсидии обратно в федеральный бюджет.
При создании таких объектов у инвесторов могут возникать трудности уже на этапе строительства, отмечает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) и гендиректор Cronwell Development Алексей Мусакин. Поэтому, по его словам, количество заявок оказалось больше, чем в итоге было реализовано проектов: многие заявители по объективным причинам не стали их продолжать.
По оценке Commonwealth Partnership (CMWP), объем предложения глэмпингов в России в 2023–2024 гг. ежегодно увеличивался на 30%. В первую очередь это связано с господдержкой при строительстве таких средств размещения, указывают аналитики этой компании.
Запуск программы софинансирования таких объектов – единственный эффективный способ для увеличения предложения в отрасли и удовлетворения резко возросшего спроса на внутренний туризм, отмечает президент РСТ Илья Уманский. По его мнению, без таких мер ситуация привела бы к еще более стремительному росту цен на гостиничные услуги в России.
Классическое гостиничное строительство в нынешних условиях «слишком инертно»: средний срок реализации крупного объекта составляет около 5 лет, указывает Уманский. Он добавляет, что после 2022 г. необходимо было оперативно реагировать на взрывной рост внутреннего туризма, что и сделало Минэкономразвития.
Количество туристических поездок в России в 2024 г. составило около 92 млн, что стало рекордным показателем за всю историю, сообщал ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Годом ранее этот показатель составлял 78 млн единиц. В РСТ число поездок по стране по итогам прошлого года оценивали примерно в 96 млн, что на четверть больше, чем было в 2023 г.