Глэмпинги могут лишиться господдержки

К тому же стоимость размещения в модульных гостиницах «в целом» превышает среднерыночный уровень, делают вывод авторы отчета СП. Так, по данным опроса ВЦИОМ, в 2023 г. россияне готовы были потратить на проживание на отдыхе около 1 257 руб. в день. В то же время номер в объектах загородного отдыха в 2024 г. обходился в среднем в 10 504 руб. за ночь, а это на 35% больше, чем было годом ранее, приводит СП данные сервиса TravelLine. По оценке последнего, это даже дороже размещения в двухместном номере категории «стандарт» (5873 руб.).