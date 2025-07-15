Алюминий подорожал до максимума с марта

Алюминий подорожал до максимума с мартаКотировки выросли из-за эскалации напряжения на Ближнем Востоке и торговых барьеров США
Цена на алюминий на мировом рынке в июне 2025 г. выросла до трехмесячного максимума на фоне эскалации ирано-израильского конфликта, составив в среднем за месяц $2516/т, говорится в июльском обзоре консалтинговой компании Kept. В месячном выражении – к маю 2025 г. – рост составил 3%. В июле цены продолжили рост, свидетельствуют данные Лондонской биржи металлов (LME). На торгах 14 июля цена трехмесячных фьючерсов на металл достигла $2593/т (+6% с начала июня). 10 июля цена была еще выше – $2611/т (+7%), это максимум с марта этого года.
Июньский рост аналитики Kept объясняют опасениями трейдеров, которые полагают, что из-за обострения политического кризиса на Ближнем Востоке произойдут перебои в поставках металла. По данным Международного института алюминия (International Aluminium Institute), страны Персидского залива обеспечивают 9% мирового производства алюминия, а без учета крупнейшего производителя – Китая их доля составляет 21%, обращает внимание Kept.