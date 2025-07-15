Газета
Телеграм
Главная / Бизнес /

Алюминий подорожал до максимума с марта

Котировки выросли из-за эскалации напряжения на Ближнем Востоке и торговых барьеров США
Георгий Бичашвили
Ведомости
Ведомости

Цена на алюминий на мировом рынке в июне 2025 г. выросла до трехмесячного максимума на фоне эскалации ирано-израильского конфликта, составив в среднем за месяц $2516/т, говорится в июльском обзоре консалтинговой компании Kept. В месячном выражении – к маю 2025 г. – рост составил 3%. В июле цены продолжили рост, свидетельствуют данные Лондонской биржи металлов (LME). На торгах 14 июля цена трехмесячных фьючерсов на металл достигла $2593/т (+6% с начала июня). 10 июля цена была еще выше – $2611/т (+7%), это максимум с марта этого года.

Июньский рост аналитики Kept объясняют опасениями трейдеров, которые полагают, что из-за обострения политического кризиса на Ближнем Востоке произойдут перебои в поставках металла. По данным Международного института алюминия (International Aluminium Institute), страны Персидского залива обеспечивают 9% мирового производства алюминия, а без учета крупнейшего производителя – Китая их доля составляет 21%, обращает внимание Kept.

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных