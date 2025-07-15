Грузооборот морских терминалов Мурманска в первом полугодии заметно снизился

Грузооборот морских терминалов Мурманска в первом полугодии заметно снизилсяПеревалка снижается из-за ухудшения рыночной конъюнктуры и высоких затрат на транспортировку грузов в порт
Стивидорный холдинг «Портовый альянс» зафиксировал резкое снижение грузооборота в морских терминалах в Мурманске. В январе – июне 2025 г. в Мурманском морском торговом порту (ММТП) этот показатель сократился почти на 15% по сравнению с уровнем первого полугодия 2024 г. до 6,2 млн т, сообщила 14 июля пресс-служба компании.
В Мурманском балкерном терминале (МБТ), специализирующемся на минеральных удобрениях, грузооборот в первом полугодии снизился на 8% до 1,6 млн т. При этом удобрения остаются одним из немногих видов грузов со стабильно растущим объемом перевозок по железной дороге, отмечают в пресс-службе «Портового альянса».
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