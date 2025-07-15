Грузооборот морских терминалов Мурманска в первом полугодии заметно снизился

Стивидорный холдинг «Портовый альянс» зафиксировал резкое снижение грузооборота в морских терминалах в Мурманске. В январе – июне 2025 г. в Мурманском морском торговом порту (ММТП) этот показатель сократился почти на 15% по сравнению с уровнем первого полугодия 2024 г. до 6,2 млн т, сообщила 14 июля пресс-служба компании.