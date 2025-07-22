К лету Китай снизил интерес к российскому углю

Экспорт угля из России в Китай в январе – июне 2025 г. снизился на 4,5% в сравнении с показателем за тот же период прошлого года и составил 43,6 млн т. Это следует из данных Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, с которыми ознакомились «Ведомости». В июне поставки упали на 17% к тому же месяцу прошлого года до 8 млн т. По сравнению с показателем мая 2025 г. экспорт снизился на 3%.