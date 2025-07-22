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Главная / Бизнес /

К лету Китай снизил интерес к российскому углю

В итоге поставки топлива в КНР в первом полугодии упали на 4,5%, хотя в I квартале они уверенно росли
Василий Милькин
Георгий Бичашвили
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Экспорт угля из России в Китай в январе – июне 2025 г. снизился на 4,5% в сравнении с показателем за тот же период прошлого года и составил 43,6 млн т. Это следует из данных Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, с которыми ознакомились «Ведомости». В июне поставки упали на 17% к тому же месяцу прошлого года до 8 млн т. По сравнению с показателем мая 2025 г. экспорт снизился на 3%.

В денежном выражении поставки в первом полугодии снизились на 7% год к году до $4,1 млрд, а в июне – на 39% до $647,2 млн.

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