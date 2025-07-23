Рынок онлайн-продаж между бизнесом и государством достиг 65,8 трлн рублей

Объем цифровых закупок, проведенных между компаниями и госструктурами в России (b2b и b2g), в 2024 г. составил 65,8 трлн руб. Такие данные приводятся в первом таком исследовании, подготовленном аналитическим агентством Data Insight и IT-платформой B2B-РТС. По оценке авторов отчета, к 2030 г. объем этого рынка вырастет более чем в два раза – до 150 трлн руб. В выборку исследования попали все возможные категории товаров – от услуг по дистрибуции и нефтехимии до канцтоваров, подарков, потребительских товаров и медоборудования, говорится в отчете.