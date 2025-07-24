Находящийся под арестом Мошкович может продать часть активов

При этом собеседники «Ведомостей» допускают, что эти подразделения с учетом всех рисков в итоге будут проданы с существенным дисконтом. Дело в том, что Мошкович, по их словам, владеет пакетом в группе через кипрскую компанию. Учитывая текущую практику и наличие уголовного дела в отношении бизнесмена, есть вероятность, что его активы будут переданы государству по решению суда. Об этом, в частности, говорит старший партнер юридической компании «Поправка бизнеса» Наталия Дорофеева. В этом случае, по ее словам, государство вправе провести их приватизацию, в которой может поучаствовать и «Деметра-холдинг», у которого уже есть опыт управления агроинфраструктурой.