Находящийся под арестом Мошкович может продать часть активов

Находящийся под арестом Мошкович может продать часть активовПокупкой зернового бизнеса «Русагро» интересуется крупный трейдер «Деметра-холдинг»
Один из крупнейших российских зернотрейдеров – «Деметра-холдинг» ведет переговоры о приобретении масложировых и зерновых активов группы компаний «Русагро», основанной бывшим сенатором от Белгородской области Вадимом Мошковичем. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к совладельцам последней. Также об этом знает топ-менеджер крупного российского агрохолдинга, работавшего с «Русагро». «Деметра-холдингу» гораздо интереснее масличные активы и в меньшей степени – сельхозугодья, добавляет еще один источник, близкий к одной из сторон возможной сделки. Стадию переговоров собеседники «Ведомостей» не уточнили. Представители «Деметра-холдинга» и «Русагро» от комментариев отказались. Связаться с адвокатами Мошковича не удалось.
«Русагро» – один из крупнейших сельскохозяйственных холдингов России, основанный Мошковичем в 1995 г. Выручка группы по МСФО в 2024 г. составила 367 млрд руб. – это на 20% больше, чем было годом ранее. Из отчетности компании следует, что 53% этого показателя принес как раз масложировой бизнес. Он включает в себя производство майонезов («Россиянка», «Ряба», «Сдобри», «Московский провансаль» и проч.), масел и жиров в России. Производственные площадки группы расположены в семи регионах страны.
Помимо этого «Русагро» занимается выпуском сахара. По итогам прошлого года она также заняла 2-е место в стране по производству свинины с долей 10,1%, по данным Национального союза свиноводов. «Русагро» еще и один из крупнейших российских латифундистов (4-е место с земельным банком в 815 000 га, по данным BEFL за 2024 г.).
Головная структура «Русагро» – кипрская Ros Agro Plc, ее бенефициары в отчетности группы не раскрываются. Сама компания еще в 2022 г. заявляла, что Мошкович в 2022 г. снизил свою долю в ней до 49%. На тот момент Евросоюз, Великобритания и Швейцария ввели в отношении него санкции. В отчете по МСФО за 2024 г. указано, что 20% бумаг находятся в свободном обращении.
«Деметра-холдинг» занимается закупкой, хранением, транспортировкой и перевалкой зерновых и масличных культур, а также других аграрных грузов, говорится на сайте компании. При этом собственного производства и земельного фонда у нее нет. Ей принадлежат Новороссийский зерновой терминал, железнодорожный оператор «Русагротранс», а также доли в Новороссийском комбинате хлебопродуктов, зерновом терминальном комплексе «Тамань», Объединенной зерновой компании и проч. Текущие собственники холдинга не раскрываются. В июле 2023 г. оманский госфонд Southern Sea Investment LLC приобрел 45% долей в нем. На тот момент 27,5% компании было у структуры бывшего президента «Балтики» Таймураза Боллоева, еще 10,78% – у Marathon Group Александра Винокурова.
На активы «Русагро», причем не только масложировые, есть и другие претенденты, говорят собеседники «Ведомостей». Называть их они не стали. Двое из них допускают, что бизнес группы перейдет в доверительное управление Россельхозбанка (РСХБ). Они напоминают, что у «Русагро» есть долговые обязательства перед этим банком.
В 2018 г. структура Мошковича приобрела у него долговые обязательства холдинга «Солнечные продукты» на 34,7 млрд руб. в рассрочку на 20 лет. Они были конвертированы в облигации РСХБ на 19,9 млрд руб. со ставкой купонного дохода 10,5%. Представитель РСХБ отказался от комментариев.
Переговоры о продаже бизнеса Мошковича идут на фоне уголовного дела в отношении основателя «Русагро» и бывшего гендиректора группы Максима Басова. В марте 2025 г. они были заключены под стражу: их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. Потерпевшим по этому делу выступает экс-владелец «Солнечных продуктов» Владислав Буров. В его заявлении указывалось, что в 2018 г. представители «Русагро» заключили с учредителем его холдинга договор купли-продажи 85% акций по номинальной стоимости. Но группа так и не исполнила свои обязательства в полном объеме.
«Для Мошковича «Русагро» всегда была основным бизнесом, он активно ее развивал, вводил там передовые европейские стандарты», – рассуждает топ-менеджер крупного агрохолдинга. По этой причине, по его мнению, такой актив будет интересен различным компаниям. «Деметра-холдингу», в частности, покупка отдельных подразделений группы позволит усилить свое присутствие на масложировом и зерновом рынках, создать компанию полного цикла, полагает собеседник «Ведомостей». Капитализация «Русагро» на 23 июля на Московской бирже составляла 101,5 млрд руб. При этом в день ареста Мошковича 26 марта на момент открытия торгов компания стоила 230 млрд руб., а на момент закрытия – 180 млрд руб.
Рыночную стоимость масложирового бизнеса генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценивает в 100–120 млрд руб., а с учетом сельскохозяйственных активов – в 240–300 млрд руб.
При этом собеседники «Ведомостей» допускают, что эти подразделения с учетом всех рисков в итоге будут проданы с существенным дисконтом. Дело в том, что Мошкович, по их словам, владеет пакетом в группе через кипрскую компанию. Учитывая текущую практику и наличие уголовного дела в отношении бизнесмена, есть вероятность, что его активы будут переданы государству по решению суда. Об этом, в частности, говорит старший партнер юридической компании «Поправка бизнеса» Наталия Дорофеева. В этом случае, по ее словам, государство вправе провести их приватизацию, в которой может поучаствовать и «Деметра-холдинг», у которого уже есть опыт управления агроинфраструктурой.
Еще один вариант развития событий, по мнению юристов, – банкротство Мошковича и реализация его активов на торгах. Но управляющий партнер N.A. Legal Никита Антипенко считает, что в этом случае такой процесс будет сильно растянут во времени. Не стоит ожидать банкротства и самой «Русагро», говорит партнер адвокатского бюро RSP Partners Евгений Гавриков. Нахождение Мошковича под стражей не означает, что холдинг или его головные компании обладают признаком неплатежеспособности, объясняет он. Более того, бизнесмен контролирует «Русагро» не напрямую, а через кипрские компании, поэтому сделка по продаже бизнеса может быть совершена, невзирая на уголовные дела, указывает Антипенко. Не мешают они, по его мнению, и нормальному функционированию группы.