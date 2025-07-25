Продажи препаратов от алкоголизма выросли более чем на 13%Любители спиртного опасаются попасть в цифровой реестр из-за ужесточения контроля над пациентами
В январе – июне 2025 г. в России было продано в рознице 553 200 упаковок препаратов для лечения алкогольной зависимости. Такие данные приводит аналитическая компания RNC Pharma. По ее подсчетам, это на 13,5% больше, чем было в первом полугодии прошлого года. В деньгах динамика оказалась еще более выраженной: рост составил 37,8% год к году (539,6 млн руб.). При этом по итогам всего 2024 года продажи в упаковках сохранились на прошлогоднем уровне (около 1 млн шт.), а в деньгах они увеличились на 13,6% (до 878,1 млн руб.).
Рост спроса на такие средства подтверждают и опрошенные «Ведомостями» аптечные сети. «Ригла», например, в первом полугодии 2025 г. реализовала медикаменты для лечения алкоголизма более чем на 44 млн руб., что на 48% превышает объемы аналогичного периода прошлого года, сообщил коммерческий директор компании Илья Николаев. В натуральном выражении продажи, по его словам, увеличились примерно на 29%. Абсолютные значения он не привел. Руководитель отдела электронной коммерции «Здравсити» Александра Тюкина говорит о росте спроса на такие средства за этот же период на 53% в рублях и на 32% в упаковках. Подробности она не раскрывает.