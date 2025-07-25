Продажи препаратов от алкоголизма выросли более чем на 13%

В январе – июне 2025 г. в России было продано в рознице 553 200 упаковок препаратов для лечения алкогольной зависимости. Такие данные приводит аналитическая компания RNC Pharma. По ее подсчетам, это на 13,5% больше, чем было в первом полугодии прошлого года. В деньгах динамика оказалась еще более выраженной: рост составил 37,8% год к году (539,6 млн руб.). При этом по итогам всего 2024 года продажи в упаковках сохранились на прошлогоднем уровне (около 1 млн шт.), а в деньгах они увеличились на 13,6% (до 878,1 млн руб.).