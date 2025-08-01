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Что стоит за поставками газа Азербайджана в Сирию через Турцию

Он на первых порах полностью покроет потребности местных электростанций
Нурлан Гасымов
В церемонии запуска поставок азербайджанского газа в Сирию принимали участие представители Турции и Катара
В церемонии запуска поставок азербайджанского газа в Сирию принимали участие представители Турции и Катара / TURKISH ENERGY MINISTRY / AFP

Азербайджан со 2 августа начал поставки своего природного газа в Сирию через территорию Турции при финансовой поддержке Катара. Церемония запуска газовой ветки, оператором которой стала компания British Petroleum (BP), прошла в приграничном с арабской республикой турецком городе Килисе. В ней приняли участие министр экономики Азербайджана и по совместительству председатель наблюдательного совета госкомпании SOCAR Микаил Джаббаров, министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар, министр энергетики Сирии Мухаммед аль-Башир, а также глава катарского фонда развития (QFFD) Фахад Хамад Аль-Сулаити. «Проект имеет важное гуманитарное значение и способствует восстановлению сирийской экономики», – говорится в совместном заявлении, опубликованном на странице турецкого минэнерго в соцсети Х.

В то же время Джаббаров на своей странице в Х сообщил, что он также отдельно встретился с руководителем QFFD Аль-Сулаити и обменялся с ним мнениями относительно расширения экономического сотрудничества и продвижения совместных инициатив в сферах энергетики, торговли и инвестиций.

Поврежденный в результате гражданской войны в Сирии газопровод Килис – Алеппо был восстановлен при финансовой и организационной поддержке турецкой и катарской сторон в конце мая 2025 г. Впоследствии эту ветку планируется продлить еще до сирийского города Хомса, соединив ее таким образом с Арабским газопроводом (проходит по территории Иордании, Египта, Сирии и Ливана), писал TRT Haber.

На начальном этапе ежегодные поставки природного газа из Азербайджана в Сирию составят 1,2 млрд куб. м, но впоследствии азербайджанская госкомпания SOCAR планирует довести этот объем до 2 млрд куб. м, передает азербайджанское агентство «Азертадж». Топливо будет транспортироваться до сирийско-турецкой границы, затем поставляться на электростанции в сирийских провинциях Алеппо и Хомс, что позволит там производить электроэнергию до 1200–1300 МВт, заявил турецкий министр Байрактар.

По словам аль-Башира, азербайджанский газ позволит покрыть основные энергетические потребности пострадавших от гражданской войны районов на севере Сирии, а также увеличит выработку электроэнергии примерно до 900 МВт.

Состояние электроэнергетического сектора в Сирии

Энергетическая инфраструктура Сирии серьезно пострадала в ходе гражданской войны, начавшейся в 2011 г. Так, согласно данным Международного энергетического агентства, если в 2010 г. арабская республика вырабатывала более 46 400 ГВт ч, то через 12 лет этот объем уменьшился в более чем два раза. Тогда и сегодня почти вся электроэнергия в республике вырабатывается на ископаемом топливе (78% – нефть и 21% – газ). Как писало саудовское издание Al Majalla, на 2024 г. производственные мощности Сирии составляли 5500 МВт, но страна могла производить лишь 2000 МВт при спросе в 7000 МВт. В результате войны в стране также пострадала добыча полезных ископаемых. По оценкам BP и Energy Institute, производство природного газа сократилось с 8,7 млрд куб. м в 2011 г. до 3 млрд куб. м в 2023 г. Согласно данным Энергетического института, добыча нефти с 383 000 баррелей в сутки сократилась до 40 000, из них большинство месторождений находятся на неподконтрольных Дамаску территориях на северо-востоке страны.

Как сообщает пресс-служба QFFD, поставки азербайджанского газа в Сирию начались в рамках второго этапа ее энергетической поддержки, что позволит на 40% увеличить подачу электроэнергии (на 5 часов в сутки) для более чем 5 млн абонентов. Предыдущий этап стартовал в марте 2025 г. после подписания руководством катарского фонда и министерства энергетики Иордании соглашения. По нему Доха начала транспортировать «одобренный объем природного газа» в Дамаск через иорданский порт Акаба по Арабскому газопроводу. Катарский газ позволил сирийцам дополнительно увеличить выработку электроэнергии на 400 МВт, что увеличило «время работы в жизненно важных сферах с 16 до 24 часов в сутки». Общий вклад QFFD в энергетический сектор арабской республики составил более $760 млн, добавили в пресс-службе фонда.

Запуск азербайджанского газа по трубопроводу Килис – Алеппо произошел спустя почти месяц после посещения Баку сирийской делегации во главе с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. По итогам этого визита 12 июля Джаббаров и аль-Башир подписали меморандум о поставках газа.

До этого в Дамаске 29 мая сирийское правительство подписало соглашение о стратегическом сотрудничестве с четырьмя энергетическими компаниями Катара, Турции и США стоимостью более $7 млрд. Документ предполагает строительство электростанций на газе общей установленной мощностью 4000 МВт в районах Трейфи, Зейзун, Дейр-эз-Зор и Михарде Сирии, а также солнечной электростанции 1000 МВт в районе Видьян аль-Рабия.

Азербайджан включился в проект энергетического снабжения Сирии под влиянием Турции – своего стратегического партнера и союзника, говорит президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде. По его мнению, участие азербайджанской госкомпании SOCAR в этой арабской республике носит имиджевый характер для нового сирийского режима, чтобы придать им дополнительную легитимность в глазах международного сообщества. «То есть говорить о каком-либо коммерческом интересе азербайджанской стороны не приходится. Хотя, безусловно, Баку получит деньги за предоставленную услугу от катарских и турецких спонсоров Дамаска», – добавил востоковед.

Баку так или иначе пытается совершить поворот на Ближний Восток с точки зрения диверсификации своей внешней политики, продолжает Садыгзаде. Но при этом азербайджанское руководство не собирается выстраивать тесные отношения с Дамаском по аналогии с Анкарой: в отличие от сирийцев азербайджанцы разделяют достаточно светские взгляды, а страна населена в основном шиитским большинством. «На текущем этапе двусторонние отношения ограничатся контактами в сфере экономики. Политически Баку, возможно, продолжит предоставлять свою площадку для нормализации сирийско-израильских отношений», – допустил эксперт.

Инвестиции Турции и Катара в сирийскую энергетическую инфраструктуру политически ангажированы и сделаны с целью укрепления нового режима в Дамаске, уверен ведущий эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. Во-первых, Анкара этими проектами желает обрести лояльность новых сирийских руководителей, укрепив тем самым свои позиции в Сирии. Во-вторых, турецкие власти заинтересованы в восстановлении хозяйства арабской республики, чтобы впоследствии сирийские беженцы могли из Турции вернуться в свои дома, отмечает эксперт.

В свою очередь, Катар с начала гражданской войны в Сирии поддерживал вооруженную оппозицию и не заинтересован в реванше политических сил прежнего режима, продолжает Юшков. При этом ради своих сирийских союзников Доха, несмотря на наличие больших ресурсов, не станет делать масштабные инвестиции в Сирии, считает эксперт. «Эти проекты сопряжены с большими экономическими рисками из-за внутренней нестабильности в Сирии. Кроме того, потенциальные покупатели в Европе не готовы покупать избыточные объемы катарских энергоресурсов через сирийскую территорию», – говорит Юшков.

Поставки азербайджанского газа на первых порах способны закрыть потребности сирийской энергетической системы в топливе. Более того, там возможно даже образование профицита электроэнергии на фоне выхода из строя многих промышленных предприятий, считает Юшков.

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