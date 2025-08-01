Состояние электроэнергетического сектора в Сирии

Энергетическая инфраструктура Сирии серьезно пострадала в ходе гражданской войны, начавшейся в 2011 г. Так, согласно данным Международного энергетического агентства, если в 2010 г. арабская республика вырабатывала более 46 400 ГВт ч, то через 12 лет этот объем уменьшился в более чем два раза. Тогда и сегодня почти вся электроэнергия в республике вырабатывается на ископаемом топливе (78% – нефть и 21% – газ). Как писало саудовское издание Al Majalla, на 2024 г. производственные мощности Сирии составляли 5500 МВт, но страна могла производить лишь 2000 МВт при спросе в 7000 МВт. В результате войны в стране также пострадала добыча полезных ископаемых. По оценкам BP и Energy Institute, производство природного газа сократилось с 8,7 млрд куб. м в 2011 г. до 3 млрд куб. м в 2023 г. Согласно данным Энергетического института, добыча нефти с 383 000 баррелей в сутки сократилась до 40 000, из них большинство месторождений находятся на неподконтрольных Дамаску территориях на северо-востоке страны.