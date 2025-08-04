«Красное и Белое» не сможет продавать алкоголь в Вологодской области

1 марта 2025 г. в Вологодской области по инициативе Филимонова ввели антиалкогольный закон. Согласно нему, в будние дни жители региона могут купить спиртное лишь с 12:00 до 14:00, в остальное время в эти дни сделать это можно в барах или ресторанах. По состоянию на 31 июля в области закрылись или прекратили продажу спиртных напитков 346 алкомаркетов.