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Главная / Бизнес /

«Красное и Белое» не сможет продавать алкоголь в Вологодской области

Губернатор Филимонов посоветовал сети торговать хлебом
София Векслер
Полина Гриценко
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Действие лицензий на продажу алкогольной продукции сети магазинов «Красное и Белое» в Вологодской области прекращено досрочно с 1 августа. Информацию подтвердил «Ведомостям» представитель сети.

По его словам, более половины ассортимента магазинов приходится на продукты и товары первой необходимости.

4 августа губернатор Вологодской области Георгий Филимонов объявил о прекращении работы сети «Красное и Белое» в регионе. Он уточнил, что действие лицензии на продажу алкоголя было досрочно прекращено по инициативе компании. Позднее Филимонов предложил сети продавать хлеб и продукты питания, а также провести ребрединг и поменять вывеску.

Филимонов: сеть «Красное & Белое» уходит из Вологодской области

Бизнес / Торговля и услуги

Сейчас в Вологодской области у «Красного и Белого» 66 магазинов. 25 июля в регионе запретили продавать алкоголь в 58 торговых точках сети. Основанием для запрета стали нарушения особых требований федерального законодательства. Сами магазины продолжают работу, однако реализация алкогольной продукции в них запрещена. Большинство торговых точек, попавших под ограничение, находится в Вологде и Череповце.

Власти пообещали оказать поддержку сотрудникам, которые лишатся работы после закрытия магазинов сети. Собственников помещений, где работали точки «Красного и белого», призвали ориентироваться на арендаторов из сферы общепита.

1 марта 2025 г. в Вологодской области по инициативе Филимонова ввели антиалкогольный закон. Согласно нему, в будние дни жители региона могут купить спиртное лишь с 12:00 до 14:00, в остальное время в эти дни сделать это можно в барах или ресторанах. По состоянию на 31 июля в области закрылись или прекратили продажу спиртных напитков 346 алкомаркетов.

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