В России более чем вдвое сократилось число выданных сертификатов соответствия

В ноябре 2024 г. Роскачество по поручению госкомиссии по противодействию нелегальному обороту товаров начало проверку 90 сертификационных центров, исследующих на безопасность продукцию легкой промышленности, сообщали «Известия». По результатам контрольных закупок, те организации, которые ранее «рисовали» сертификаты, закрываются, сообщил «Ведомостям» представитель службы. В Росаккредитации говорят, что с 2024 г. ведомство уже исключило 69 таких центров из реестра ЕАЭС на один год – сейчас их 228. Речь идет лишь о допустивших «наиболее грубые и систематические нарушения при сертификации» объектах, утверждает собеседник «Ведомостей». Среди таковых он называет как раз случаи, когда испытания по факту не проводились.