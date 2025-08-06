В России более чем вдвое сократилось число выданных сертификатов соответствия

В России более чем вдвое сократилось число выданных сертификатов соответствияПроизводители и дистрибуторы чтобы избежать проверок теперь получают их в соседних странах
Аккредитованные органы в первом полугодии 2025 г. выдали в России 15 714 сертификатов соответствия, это в 2,3 раза меньше, чем было в аналогичный период годом ранее, подсчитали «Ведомости» на основе данных информсистемы Росаккредитации. Такие сертификаты должны получать производители на определенный перечень товаров для того, чтобы подтвердить их соответствие требованиям Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по безопасности. В этот список входят, например, детские игрушки и одежда, пищевая продукция, косметика и парфюмерия, одежда и обувь. Чтобы доказать, что продукция безопасна, проводят лабораторные испытания образцов.
Выдают сертификаты аккредитованные Росаккредитацией центры. К их работе ни раз возникали вопросы. Так, в 2024 г. журналисты проекта «Shot проверка» и «Известий» смогли получить в них сертификаты на несуществующие товары, в том числе на кроссовки по фотографии. Таким образом, они подтверждали безопасность продукции, не проводя по факту лабораторных исследований.
В ноябре 2024 г. Роскачество по поручению госкомиссии по противодействию нелегальному обороту товаров начало проверку 90 сертификационных центров, исследующих на безопасность продукцию легкой промышленности, сообщали «Известия». По результатам контрольных закупок, те организации, которые ранее «рисовали» сертификаты, закрываются, сообщил «Ведомостям» представитель службы. В Росаккредитации говорят, что с 2024 г. ведомство уже исключило 69 таких центров из реестра ЕАЭС на один год – сейчас их 228. Речь идет лишь о допустивших «наиболее грубые и систематические нарушения при сертификации» объектах, утверждает собеседник «Ведомостей». Среди таковых он называет как раз случаи, когда испытания по факту не проводились.
В легкой промышленности (детская и взрослая одежда и обувь) в 2024 г. выдавалось в среднем по 1000 сертификатов в месяц по каждому техрегламенту, а в истекшем периоде этого года – по 300, приводит данные руководитель отраслевого испытательного центра Инновационного центра текстильной и легкой промышленности Дмитрий Гузов. По данным Росаккредитации, в январе-июне число таких документов только на взрослую одежду и обувь сократилось втрое – до 2046.
Сокращение числа сертификационных центров по факту не повлияло на работу ритейлеров одежды и обуви, утверждает Гузов. По его словам, крупные компании работают с несколькими аккредитованными лицами, чтобы нивелировать свои риски.
Государство стало уделять более пристальное внимание к соблюдению порядка сертификации, говорит представитель Росаккредитации. С учетом этого бизнес более ответственно подходить к процессу оформления документов, продолжает он. По его словам, за первое полугодие 2025 г. ведомство проверило 20 500 сертификатов, в том числе все новые на детскую одежду и обувь, товары для детей и подростков, средства пожарной безопасности, электробытовую технику. Количество выявленных нарушений за этот период снизилось на 20% год к году, указывает представитель службы.
В то же время появилась иная проблема – те, кто делал липовые сертификаты в России ранее и не хочет переходить в правовое поле, начали предлагать оформить все документы в Киргизии, Казахстане, а также Армении, указывает представитель Роскачества. А там нет такого уровня прозрачности процедур как в России, подтверждает председатель Общественной потребительской инициативы Олег Павлов. Поэтому, по его словам, легализовать продукцию даже с нарушением требований безопасности там проще. Павлов прежде всего этим объясняет снижение числа выданных сертификатов в российской юрисдикции.
О резком увеличении числа сертификатов из Киргизии говорил в июне 2025 г. на встрече президента Владимира Путина с российскими предпринимателями министр экономического развития Максим Решетников. Он назвал проблемой «не очень качественные сертификаты» со стороны «коллег по евразийскому пространству». В России, по его словам, объем «торговли» такими документами заметно снизился. Но теперь «все побежали в Киргизию», отметил Решетников. Он предложил тогда разработать механизм, позволяющий приостановить действие сертификата, выданного в странах ЕАЭС с нарушениями. В середине июля 2025 г. Путин поручил правительству завершить такую работу к концу года.
Но в Минэкономики Кыргызстана в июне парировали, что «быстрое» оформление сертификатов в интернете предлагают не только в Киргизии, но и в России, Казахстане, Белоруссии, Армении. Заявление министерства публиковало местное интернет-издание Tazabek. Эта проблема обсуждалась странами ЕАЭС, но до конца не решена, указывали в местном Минэкономики.
С учетом июльского президентского поручения и выданного ранее поручения госкомиссии Роскачество начало новую серию контрольных закупок с прицелом на тех, кто продает сертификаты из стран ЕАЭС в России, указывает представитель ведомства.
В российской юрисдикции есть процедура аннулирования таких документов, выданных с нарушениями, но единые правила должны распространяться и на другие страны ЕАЭС, считает Павлов. Наличие же сертификата не из России, а из других стран союза должно стать поводом для повышенного внимания регуляторных органов и проверки документов соответствия, полагает он. В категориях же товаров, где доля нарушений по итогам проверок будет очень высокой, Павлов считает обоснованным вводить «принцип национального сертификата» – то есть, разрешать получать его только на продукцию в России.