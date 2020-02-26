Первое интервью «Ведомостям» Франс ван Хаутен дал на следующий год после того, как возглавил Koninklijke Philips Electronics. У компании было три основных направления: бытовая электроника, медоборудование и светотехника. «После Солнца Philips – самый яркий источник света. Мы обеспечиваем более 25% освещения по всей планете», – гордился ван Хаутен. Однако в том же 2012 году Philips избавился от производства телевизоров. Потом распродал остальные активы в бытовой электронике, и в 2013 г. слово Electronics исчезло из названия компании. Черед светотехники пришел в 2016 г.: ее производство выделили в отдельную компанию Signify. Сейчас Koninklijke Philips (Royal Philips), когда-то впервые выведшая на рынок рентгеновскую трубку, специализируется на медицинском оборудовании.