«Искусственный интеллект кое-где справляется лучше врачей»
Первое интервью «Ведомостям» Франс ван Хаутен дал на следующий год после того, как возглавил Koninklijke Philips Electronics. У компании было три основных направления: бытовая электроника, медоборудование и светотехника. «После Солнца Philips – самый яркий источник света. Мы обеспечиваем более 25% освещения по всей планете», – гордился ван Хаутен. Однако в том же 2012 году Philips избавился от производства телевизоров. Потом распродал остальные активы в бытовой электронике, и в 2013 г. слово Electronics исчезло из названия компании. Черед светотехники пришел в 2016 г.: ее производство выделили в отдельную компанию Signify. Сейчас Koninklijke Philips (Royal Philips), когда-то впервые выведшая на рынок рентгеновскую трубку, специализируется на медицинском оборудовании.
Ван Хаутен пришел в Philips сразу после университета, 34 года назад, а пост гендиректора занимает уже восемь лет. В этот раз он рассказывает «Ведомостям», как изменятся медицина и здравоохранение через два десятка лет, не лишит ли врачей работы искусственный интеллект, победит ли человечество рак.
– Я понимаю, что у читателей вашей газеты может возникнуть некоторая путаница. Вы все еще можете купить бытовую технику Philips. Однако телевизоры, телефоны, аудио и видеогаджеты производят сторонние компании.
– Доход от продаж продукции под маркой Philips сторонними компаниями (например, телевизоров, световых приборов, аудио- и видеотехники) является частью роялти от авторских прав и лицензий. В сумму роялти входит также наша выручка от патентов и лицензий на использование технологий. То есть все эти доходы мы считаем вместе. Так, в 2019 г. роялти от авторских прав и лицензий составило 265 млн евро в рамках скорректированного показателя EBITA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) группы, т. е. около 10% годовой выручки.
Мы решили направить все наши усилия на инновации, которые принесут людям здоровье. Такой вызов требует сил и сконцентрированности. Мы приобрели около 20 компаний, работающих в сфере здравоохранения, реинвестировали прибыль и настолько глубоко погрузились в создание медицинских технологий, программного обеспечения, предоставление консалтинговых и сервисных услуг, развитие искусственного интеллекта (ИИ) для медицины, что можно сказать, что мы вносим вклад в изменение системы здравоохранения.
– В потребительской электронике жесткая конкуренция. Сейчас наша компания растет на 4–6% в год. Наш единственный бизнес – медицинские технологии. Когда семь лет назад «Ведомости» брали у меня интервью и мы были диверсифицированным холдингом, эта цифра составляла 2%. Как видите, после изменения стратегии бизнес растет быстрее, стал прибыльнее и почти втрое дороже (на момент прошлого интервью капитализация Koninklijke Philips Electronics была 15,8 млрд евро, капитализация Koninklijke Philips сейчас – около 40 млрд евро. – «Ведомости»).