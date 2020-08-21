Что даст бизнесу расширение налогового мониторинга на средние компании

Что даст бизнесу расширение налогового мониторинга на средние компанииБольшинство компаний отмечают сокращение времени проведения проверок
Сам институт налогового мониторинга, безусловно, имеет положительную направленность, поскольку нацелен на оптимизацию взаимодействия бизнеса и государства. Именно принципы доверия, прозрачности и сотрудничества, которые лежат в основе Сo-operative Compliance, налоговый регулятор хочет видеть во взаимодействии с компаниями.
Но весь потенциал налогового мониторинга можно разглядеть только на примере крупного бизнеса, который продолжает присоединяться к системе налогового мониторинга: в 2019 г. присоединились 44 компании, в 2020-м – 48.
Снижение критериев для перехода на режим налогового мониторинга позволит более чем 2500 компаний перейти на новый режим.
Действительно, во многих организациях снижаются затраты на налоговое администрирование до 10%, а про снижение количества бумажных документов даже и говорить не стоит. При этом характерно, что большинство участников налогового мониторинга обращают внимание, что основным положительным свойством налогового мониторинга является не оптимизация затрат на уплату налогов, а сокращение времени проведения проверок.
Следует также обратить внимание, что налоговому органу стоит повышать степень информированности игроков крупного бизнеса о налоговом мониторинге, что касается не только самой возможности перехода на режим налогового мониторинга, но и правил и условий для перехода.
На сегодняшний день порядка 40% компаний, которые потенциально подходят под критерии доступа к налоговому мониторингу, не знакомы с ним, и только четверть компаний проинформированы о правилах и условиях перехода.
Вместе с тем распространение налогового мониторинга на более мелкий бизнес на сегодняшний день осуществлять преждевременно, поскольку, во-первых, это требует как временных затрат (около 1 года), так и финансовых, а во-вторых, в условиях встречающегося недоверия бизнеса к государству возможны проявления негативных тенденций.
Во взаимоотношениях с государством открытость не всегда является гарантией партнерства, и порой это вызывает только чувство незащищенности.