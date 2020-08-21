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Что даст бизнесу расширение налогового мониторинга на средние компании

Большинство компаний отмечают сокращение времени проведения проверок
Андрей Пушкин , управляющий партнер Tenzor Consulting Group

Сам институт налогового мониторинга, безусловно, имеет положительную направленность, поскольку нацелен на оптимизацию взаимодействия бизнеса и государства. Именно принципы доверия, прозрачности и сотрудничества, которые лежат в основе Сo-operative Compliance, налоговый регулятор хочет видеть во взаимодействии с компаниями.

Но весь потенциал налогового мониторинга можно разглядеть только на примере крупного бизнеса, который продолжает присоединяться к системе налогового мониторинга: в 2019 г. присоединились 44 компании, в 2020-м – 48. ​

Снижение критериев для перехода на режим налогового мониторинга позволит более чем 2​500 компаний перейти на новый режим.

Действительно, во многих организациях снижаются затраты на налоговое администрирование до 10%, а про снижение количества бумажных документов даже и говорить не стоит. При этом характерно, что большинство участников налогового мониторинга обращают внимание, что основным положительным свойством налогового мониторинга является не оптимизация затрат на уплату налогов, а сокращение времени проведения проверок.

Следует также обратить внимание, что налоговому органу стоит повышать степень информированности игроков крупного бизнеса о налоговом мониторинге, что касается не только самой возможности перехода на режим налогового мониторинга, но и правил и условий для перехода.

На сегодняшний день порядка 40% компаний, которые потенциально подходят под критерии доступа к налоговому мониторингу, не знакомы с ним, и только четверть компаний проинформированы о правилах и условиях перехода.

Вместе с тем распространение налогового мониторинга на более мелкий бизнес на сегодняшний день осуществлять преждевременно, поскольку, во-первых, это требует как временных затрат (около 1 года), так и финансовых, а во-вторых, в условиях встречающегося недоверия бизнеса к государству возможны проявления негативных тенденций.

Во взаимоотношениях с государством открытость не всегда является гарантией партнерства, и порой это вызывает только чувство незащищенности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных