Что даст бизнесу расширение налогового мониторинга на средние компании

Действительно, во многих организациях снижаются затраты на налоговое администрирование до 10%, а про снижение количества бумажных документов даже и говорить не стоит. При этом характерно, что большинство участников налогового мониторинга обращают внимание, что основным положительным свойством налогового мониторинга является не оптимизация затрат на уплату налогов, а сокращение времени проведения проверок.