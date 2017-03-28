Авиаторы напомнили Минтрансу об угрозе безопасности полетов из-за отсутствия правил заправки

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила министра транспорта Максима Соколова сообщить, какие сейчас действуют требования к заправке авиакеросином воздушных судов. Об этом пишет «Коммерсантъ», в распоряжение которого попало письмо АЭВТ от 15 марта. Процедуру обязательной сертификации топливозаправочных компаний и лабораторий контроля качества авиакеросина отменили два года назад, но с тех пор альтернативы так и не было создано. Авиаторам приходится руководствоваться документами «с неопределенным правовым статусом» и самим проводить аудит всех участников процесса заправки самолетов, пишет газета. Нефтяники при этом используют собственные системы контроля. Участники рынка говорят, что ситуация с неопределенностью требований к качеству авиатоплива может создать угрозу безопасности полетов.

С момента отмены сертификации ТЗК и лабораторий ГСМ качество топлива по нормам проверяется только при выходе с завода-изготовителя перед выпуском в обращение, дальнейший контроль не предусмотрен, в том числе проверка в лаборатории на этапах подготовки к выдаче на заправку в самолет, пишет издание. Авторы письма напоминают, что Минтранс давно заверял, что необходимые изменения в Федеральные авиационные правила (ФАП) уже разработаны, и обещал ввести современные и признанные во всем мире правила наземного обслуживания, а также подробные требования к операторам, занимающимся хранением и заправкой авиатоплива. Этого так и не произошло и, предупреждают в АЭВТ, «правовая неурегулированность в сфере авиатопливообеспечения создает угрозу для обеспечения безопасности полетов».

Обеспокоенность ситуацией на прошлой неделе выразили участники рабочего совещания с участием представителей авиакомпаний, ТЗК и Ассоциации организаций авиатопливообеспечения воздушных судов гражданской авиации, сказали «Коммерсанту» в АЭВТ. Участники встречи решили сами «подготовить проекты нормативно-правовых актов и предложить их регуляторам».

Минтранс подтвердил, что письмо ассоциации получено, но заверил, что все необходимые изменения уже подготовлены, прошли этап общественных обсуждений и оценку регулирующего воздействия и «соответствуют самым жестким стандартам ICAO и IATA». В Росавиации признали наличие проблемы, пообещав «в ближайшее время» собрать по этому поводу совещание, добавляет газета.