АСВ продало поместье бывшего сенатора Пугачева за 1,6 млн фунтов стерлингов

Агентство по страхованию вкладов (АСВ), являющееся конкурсным управляющим Межпромбанка, продало зарубежный актив бенефициара банка бывшего сенатора Сергея Пугачева - поместье Lower Venn Farm XVIII в. в английском графстве Херефордшир, сообщается в заявлении АСВ. Сумма сделки составила 1,6 млн фунтов стерлингов.

Сделка была закрыта 17 марта, при этом чистая выручка от продажи была переведена в конкурсную массу Межпромбанка. С учетом вырученных от данной сделки средств общая сумма поступлений в пользу банка по результатам иностранных судебных разбирательств против Пугачева в настоящее время превышает $4,2 млн.

Продать Lower Venn Farm, а также особняк Old Battersea House XVII в. в Лондоне суд разрешил еще летом 2016 г. Однако на подготовку сделок и определение рыночной цены потребовалось время.

Lower Venn Farm - единственный из раскрытых активов бенефициара Межпромбанка Сергея Пугачева, не спрятанный за трастом.

АСВ сообщило, что продолжает предпринимать меры по принудительному исполнению определения российского суда в отношении ряда других активов, находящихся в собственности или под контролем Пугачева, включая несколько объектов элитной недвижимости во Франции (в том числе виллы Шато де Гаро, «Аннушка», шале «Вальберг», а также виллу № 40, расположенную в Сен-Жан-Кап-Ферра), стоимость которых, по предварительной оценке, составляет десятки миллионов долларов, яхту класса люкс, зарегистрированную на Каймановых островах, и различных ценных активов, которые формально управляются через дискреционные трасты в Новой Зеландии. Данные правовые действия проводятся с целью пополнения конкурсной массы банка и удовлетворения требований его кредиторов.