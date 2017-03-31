"Транснефть" закупит трубы на 50 млрд рублей

«Транснефть» объявила о закрытом запросе котировок на покупку труб для магистральных нефтепроводов, сообщает «Интерфакс». Из заявления компании следует, что трубы закупаются для 19 дочерних обществ на общую сумму 50 млрд руб. Заявки на участие в закупке принимаются до 6 апреля, итоги будут подведены 27 апреля.

Лимит поставок по договору включает максимальный объем поставки продукции на трехлетний период и составляет ориентировочно 600 000 т для всех заказчиков по закупке, уточняется в материалах компании.

Трубы должны быть поставлены с 30 апреля 2017 г. по 31 марта 2020 г.