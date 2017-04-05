Узбекистан отказался от акцизов на ряд российских товаров

Узбекистан отказывается от акцизов на ряд российских товаров, заявил президент республики Шавкат Мирзиеев.

«Нами принято решение о снижении ставок или полной отмене акцизов на ряд российских товаров: это коммерческие автомобили, стальной прокат, продукция пищевой промышленности и стройматериалы», — сказал он в ходе российско-узбекистанских переговоров в расширенном формате.

По его словам, в будущем работа по формированию благоприятных условий в торгово-экономической сфере позволит существенно расширить двустороннее сотрудничество в этом направлении и значительно увеличит объемы товарооборота.