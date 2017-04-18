Россия в феврале снова опередила Саудовскую Аравию по объему добычи нефти

Россия в феврале 2017 г. второй месяц подряд опережала Саудовскую Аравию по объемам добычи нефти со среднесуточным показателем 10,77 млн баррелей в сутки, следует из обновленной сегодня базы данных Joint Organization Data Initiative (JODI).

Добыча нефти в королевстве в феврале составила 10,01 млн баррелей (плюс 2,7% к январю). В январе этого года российская добыча также превосходила саудовский показатель - 10,5 млн баррелей против 9,75 млн баррелей в сутки соответственно.

По данным JODI, Россия наращивает добычу с начала года. По отношению к октябрю, который взят за базовый уровень в соглашении о сокращении добычи между ОПЕК и Россией, российское производство выросло на 2,4% (10,51 млн баррелей в октябре).

У Саудовской Аравии добыча, напротив, снизилась - на 5,8% к октябрю (10,62 млн баррелей).

Экспорт нефти Саудовской Аравии в феврале составил 6,96 млн баррелей в сутки. Российский показатель за этот месяц JODI не указывает. Традиционно по этому показателю Саудовская Аравия опережает Россию. Так, в январе этого года саудовский экспорт нефти составил 7,71 млн баррелей, российский - 4,75 млн баррелей.