Toshiba объявила о реструктуризации бизнеса

Корпорация Toshiba объявила, что выделяет из своей структуры четыре подразделения, которые станут ее стопроцентными дочерними компаниями. В дальнейшем группа займется усилением сотрудничества между выделенными компаниями и одновременно повышением стоимости каждой из них по отдельности.

К 1 июля из корпорации будут выделены инфраструктурное подразделение Infrastructure System & Solutions, подразделение систем хранения и электроники (Storage & Electronic Devices Solutions Company), подразделение промышленных ИКТ-решений (Industrial ICT Solutions Company). К 1 октября будут объединены и выделены в качестве единой компании энергетическая Energy Systems & Solutions Company и атомная Nuclear Energy Systems & Solutions Division.

Toshiba обещает продолжить усилия по укреплению системы управления в группе и по увеличению ее стоимости, а также по возвращению доверия акционеров и инвесторов.

Корпорация занялась реструктуризацией бизнеса из-за финансовых проблем, вызванных банкротством американского подразделения Westinghouse Electric. Токийская фондовая биржа дважды давала Toshiba отсрочку для публикации отчетности за IV квартал и за апрель-декабрь 2016 г. Компании пришлось исключать из отчетности Westinghouse, которая в конце марта объявила о банкротстве и обратилась в США в суд с просьбой о защите от кредиторов. Toshiba выступала гарантом по облигациям Westinghouse на сумму около $6 млрд (из $9,8 млрд обязательств последней по данным на конец 2016 г.). У материнской компании также были другие обязательства по проектам строительства ядерных реакторов, которым занималась Westinghouse, – первых в США за последние почти 40 лет. Затраты по ним сильно превысили смету. Toshiba пришлось пойти на значительные списания, которые и привели к убытку $4,8 млрд за девять месяцев финансового года. Он может вырасти почти вдвое, до 1,01 трлн иен ($9,1 млрд), по итогам финансового года, завершившегося 31 марта, заявила компания.