Россия опередила Саудовскую Аравию по экспорту нефти в Китай

Россия в марте вновь вышла на первое место по поставкам нефти в Китай, оттеснив Саудовскую Аравию, пишет Bloomberg.

Экспорт из России вырос на 9,3% до 4,69 млн т, что на 0,9% выше, чем в марте 2016 г. Саудовская Аравия, напротив, снизила экспорт в Китай на 4,6% до 4,55 млн т, пропустив на второе место Анголу с 4,67 млн т.

В первом квартале Китай стал крупнейшим в мире импортером нефти (+15%, 105 млн т), опередив США. Россия и Саудовская Аравия соревнуются за лидерство на этом рынке в условиях действующего соглашения о сокращении добычи стран ОПЕК, в котором участвует и Россия. С учетом того, что добыча в России обычно растет в летние месяцы, стране будет трудно продлить договоренность на второе полугодие 2016 г., указывает агентство.

На этой неделе министр энергетики России Александр Новак проведет встречи с российскими нефтедобытчиками в преддверии встречи ОПЕК в Вене 25 мая.