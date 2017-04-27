Х5 в I квартале увеличила чистую прибыль на 65,3%

Чистая прибыль Х5 Retail Group по МСФО в I квартале 2017 г. выросла на 65,3% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год, до 8,355 млрд руб., сообщила компания.

Результат Х5 заметно превзошел консенсус-прогноз «Интерфакса» (средний прогноз аналитиков предполагал рост чистой прибыли на 35,2% до 6,83 млрд руб.).

EBITDA Х5 выросла на 34,4% до 22,167 млрд руб., рентабельность EBITDA повысилась до 7,6% с 7,1% годом ранее. Эти показатели также превзошли консенсус-прогноз (21,46 млрд руб. и 7,3% соответственно).

Выручка Х5 в I квартале увеличилась на 26,5% до 293,078 млрд руб.

Рост выручки был обусловлен увеличением сопоставимых (LfL) продаж на 7,3%, а также расширением торговой площади на 29,5% (вклад в рост чистой розничной выручки – 19,1%). Драйвером роста выручки Х5 оставалась сеть «магазинов у дома» «Пятерочка», которая увеличила продажи на 30,1%.

Чистый долг Х5 вырос до 155,923 млрд руб. на конец марта с 144,492 млрд руб. годом ранее. Соотношение чистого долга и EBITDA снизилось до 1,9 с 2,47.

В I квартале ритейлер открыл 630 новых магазинов, включая 639 «магазинов у дома» «Пятерочка».

Х5 Retail Goup – лидер российского рынка продовольственного ритейла по объему продаж по итогам 2016 г. Общая выручка Х5 в 2016 г. увеличилась на 27,8% до 1,034 трлн руб.