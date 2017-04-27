«Газпром» не признал вину ни по одному пункту обвинения антимонопольного ведомства Еврокомиссии

«Газпром» не признал вину ни по одному пункту обвинения антимонопольного ведомства Еврокомиссии. Договоренности сторон по урегулированию антимонопольного расследования не приведут к снижению выручки «Газпрома». С таким заявлением выступил зампред компании Александр Медведев.

«Эти договоренности не накладывают ограничений на нашу деловую активность, поэтому никакого отрицательного влияния на нашу выручку иметь не будут», - заявил он. По его словам, такие договоренности могут даже привести к увеличению доходов компании с учетом ситуации на рынке. Они будут способствовать реализации проектов «Газпрома», добавил Медведев.

«Они нацелены на то, чтобы снять опасения Еврокомиссии по конкуренции. И важно учитывать, что мы не признали себя виновными ни по одному пункту обвинения», - пояснил он, уточнив, что соглашение с Еврокомиссией носит характер договоренности.