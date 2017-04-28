Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 28 апреля 2017 года

Политика

Президент США Дональд Трамп меняет внешнюю политику страны. Он отдает предпочтение военной силе перед дипломатией, жестко себя ведет с союзниками и делает ставку на личные отношения с бывшими противниками читать на WSJ.com

Северная Корея давно показывает готовность вступить в войну, чтобы получить преимущество в переговорах с США. Но похоже, что на этот раз президент Дональд Трамп готов ответить ей тем же читать на WSJ.com

Члены Европейского парламента от «Национального фронта» Марин Ле Пен могли растратить 5 млн евро средств ЕС, пустив деньги, выделяемые помощникам депутатов, на внутрифранцузскую политику читать на WSJ.com

Европейские лидеры готовятся признать возможность «единой Ирландии» внутри ЕС. Это означает, что они позволят Северной Ирландии легко снова вступить в блок после Brexit в случае голосования за объединение Ирландии. Но в Великобритании вызывает беспокойство, что Brexit вызовет распад страны читать на FT.com

Парламент Македонии атаковали люди в масках, недовольные избранием албанца его спикером читать на FT.com

Пока Венесуэлу сотрясают антиправительственные протесты, президент Николас Мадуро пытается совершенно по-другому изобразить ситуацию в стране. Для этого Мадуро снимается в позитивных видеороликах для социальных сетей, в которых он сажает дерево, любуется бабочкой или даже танцует хип-хоп читать на WSJ.com

Экономика

Дональд Трамп в четверг предупредил, что США все-таки могут отказаться от торгового соглашения NAFTA с Канадой и Мексикой, если его условия не будут «честными». Ранее Трамп заявлял, что решил не идти на такой шаг после переговоров с лидерами двух стран читать на FT.com

Рост ВВП Франции замедлился до 0,3% в I квартале на фоне связанной с президентскими выборами неопределенности читать на WSJ.com читать на FT.com

Экономический рост Великобритании в I квартале резко замедлился до 0,3%. При этом стране предстоят досрочные парламентские выборы и непростые переговоры по Brexit читать на WSJ.com

Инфляция в Японии в марте осталась на уровне 0,2%. Низкая безработица в стране так и не приводит к росту зарплат и потребительских расходов читать на FT.com

Индустрия

«Норильский никель» подал в суд на правительство Ботсваны, требуя более $270 млн компенсации за срыв сделки в прошлом году. Ботсванская госкомпания BCL Group должна была выкупить долю российской компании в южно-африканской Nkomati, но подала заявку о своей ликвидации незадолго до завершения сделки читать на FT.com

Акции малоизвестного греческого грузоперевозчика DryShips неожиданно подорожали на 1500% всего за неделю сразу после президентских выборов в США. С тех пор они подешевели на 99,9%. Такой резкий взлет и падение котировок акций позволяют предположить финансовые махинации, которые могли обогатить основателя DryShips Джорджа Эконому читать на WSJ.com

United Airlines урегулировала претензии пассажира, который был принудительно высажен с одного из ее рейсов в начале апреля. Размер полученной им компенсации не раскрывается читать на WSJ.com читать на FT.com

Инвестор-активист Third Point призывает конгломерат Honeywell отделить свое аэрокосмическое подразделение. При этом Honeywell только несколько недель назад сменила гендиректора читать на WSJ.com

Автомобили

Чистая прибыль General Motors выросла на 34% в I квартале благодаря высоким продажам кроссоверов и пикапов в США читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Ирак экспериментирует с альтернативным способом зарабатывания на своей нефти. В пятницу Багдад выставит на аукцион хранящуюся на супертанкере нефть в попытке получить более высокую цену. Ранее ближневосточные нефтепроизводители полагались на долгосрочные соглашения с покупателями читать на FT.com

BP договорилась продать принадлежащие ей 50% акций китайской нефтехимической компании Secco за $1,68 млрд подразделению Sinopec. Это часть стратегии BP по продаже активов, чтобы покрыть расходы, связанные с аварией на платформе Deepwater Horizon читать на FT.com

Финансы

Чистая прибыль Barclays снизилась более чем на 50% в I квартале из-за издержек, связанных с уходом из Африки, и разочаровывающих результатов инвестбанковского подразделения читать на WSJ.com читать на FT.com

Чистая прибыль UBS почти удвоилась в I квартале, превзойдя ожидания аналитиков, благодаря хорошим результатам его инвестбанка и подразделения по управлению частным капиталом читать на WSJ.com читать на FT.com

Deutsche Bank назначит своим финансовым директором Джеймса фон Мольтке, который сейчас является казначеем в Citigroup читать на WSJ.com читать на FT.com

Миллиардер Стив Коэн и его бывший хедж-фонд снова стали ответчиками по иску канадской Fairfax Financial Holdings на $8 млрд, поданному более 10 лет назад. Компания обвиняет их и других крупных инвесторов в сговоре с целью заработать на падении ее акций читать на FT.com

Технологии

Прибыль и выручка Alphabet резко выросли в I квартале, несмотря на бойкот со стороны нескольких крупных рекламодателей из-за скандала с размещением онлайн-рекламы возле экстремистского контента читать на WSJ.com читать на FT.com

Впечатляющие результаты Alphabet и Amazon в I квартале свидетельствуют, что технологические гиганты становятся еще больше и продолжают доминировать читать на WSJ.com

Инвестиции технологических гигантов Alpabet, Amazon, Microsft и Intel приносят свои плоды. Но эти компании по-прежнему отдают предпочтение росту бизнеса, а не прибыли читать на FT.com

Qualcomm резко ухудшила прогноз по прибыли, так как она должна лишиться части выручки в результате патентного спора с Apple читать на WSJ.com читать на FT.com

Предоженные Трампом налоговые реформы так и не дали ответа на вопрос, который интересует технологических гигантов. Их больше волнует единоразовая выплата налогов за репатриацию хранящихся за границей денег, а не размер налога на прибыль, который они и так не платят читать на WSJ.com

Производитель дронов DJI обновил их программное обеспечение, чтобы не допустить их использование террористами в Сирии и Ираке читать на FT.com

Verizon инвестирует в стартап Renovo Auto, занимающийся самоуправляемыми автомобилями. Verizon интересует работа с большим объемом данных, генерируемых такими автомобилями читать на WSJ.com

После бума венчурного финансирования стартапов в Китае в 2015 г. ожидалось, что активность инвесторов значительно снизится. Но вместо этого в отрасли наблюдается другая проблема – денег доступно много, но перпективных идей мало читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Прибыль Amazon выросла на 41% в I квартале, несмотря на его инвестиции в расширение бизнеса. При этом быстрее всего выросла выручка его логистического подразделения читать на WSJ.com читать на FT.com

Didi Chuxing, китайский конкурент Uber, привлек $5,5 млрд новых инвестиций и теперь оценивается более чем в $50 млрд читать на WSJ.com

Фонд прямых инвестиций CVC Capital Partners приобретет мажоритарную долю в швейцарском производителе дорогих часов Breitling. Сумма сделки не называется читать на FT.com

Рост продаж Starbucks в мире и США оказался хуже прогнозов аналитиков. Компания заявила, что больше не будет приводить целевые значения результатов в своих отчетах, а только в разговорах с аналитиками читать на WSJ.com

Менеджмент

После серии скандалов стартап Uber обратился к нескольким бывшим и нынешним топ-менеджерам таких крупных компаний, как Walt Disney и Walmart, чтобы найти человека на ключевой пост директора по операционной деятельности. Он должен будет помочь Трэвису Каланику улучшить лидерские качества и исправить корпоративную культуру читать на WSJ.com

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