Российский Минздрав сообщил о состоянии пассажиров попавшего в турбулентность рейса «Аэрофлота»

По мнению врачей, ничто не угрожает жизни пострадавших пассажиров рейса «Аэрофлота» Москва - Бангкок, который 1 мая попал в зону турбулентности за 40 минут до посадки. Как передает «Интерфакс», это сообщил представитель российского Минздрава Олег Салагай. «Состояние всех пострадавших оценивается медиками как средней степени тяжести», - добавил он.

По словам чиновника, в Бангкоке госпитализированы 15 пострадавших, в том числе один ребенок. Еще девять человек, включая четверых детей, получили медицинскую помощь амбулаторно. Минздрав внимательно следит за состоянием пострадавших, заверил Салагай.

1 мая Boeing 777 «Аэрофлота», вылетевший рейсом SU 270 из Москвы, на подлете к аэропорту Бангкока «Суваннапум» попал в зону кратковременной сильной турбулентности, которую было невозможно предвидеть, сообщил ранее «Аэрофлот». Российское посольство сообщило о 27 пострадавших в инциденте, в том числе 24 россиянах. Некоторым пострадавшим потребовались экстренные операции. Самолет неожиданно попал в зону сильной турбулентности перед началом снижения, «то есть обязательство пристегнуть ремни на этот момент отсутствовало», сообщил информированный источник «Интерфакса» в Бангкоке. По его сведениям, из-за сильного толчка самолет подбросило на 100-200 м вверх, некоторые непристегнутые пассажиры по инерции были выброшены в проход и получили травмы. Большинство пострадавших были в хвостовой части.